تقنية

ريلمي تُشعل المنافسة بسباق الهواتف الذكية realme 11 pro plus ببطارية ” عملاقة” وكاميرا “خرافية” تعمل بدقة 200 ميجا بكسل

سحر محمد الديب

تُعد شركة “ريلمي” التابعة لشركة “Oppo”  أحد أفضل الشركات العالمية في صناعة الهواتف، ولذلك أعلنت ريلمي عن هاتفها الأحدث  “realme 11 pro plus”، ومن المتوقع أن هذا الهاتف سوف يُحدث ضجة كبيرة في عالم الهواتف بسبب الكاميرا الخرافية التي تعمل بدقة 200 ميجا بكسل مقابل سعر رائع بالنسبة لمعظم المستخدمين، وسوف نتعرف على إمكانيات الهاتف من خلال السطور التالية.

ريلمي تُشعل المنافسة بسباق الهواتف الذكية realme 11 pro plus ببطارية " عملاقة" وكاميرا "خرافية" تعمل بدقة 200 ميجا بكسل

مواصفات هاتف realme 11 pro plus

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الشاشة:

نوع الشاشة AMOLED
حجم الشاشة 6.7 بوصة
دقة الشاشة 2412 × 1080 بكسل
معدل التحديث 120 هرتز
كثافة البكسلات 394 بكسل
ريلمي تُشعل المنافسة بسباق الهواتف الذكية realme 11 pro plus ببطارية " عملاقة" وكاميرا "خرافية" تعمل بدقة 200 ميجا بكسل
ريلمي تُشعل المنافسة بسباق الهواتف الذكية realme 11 pro plus ببطارية ” عملاقة” وكاميرا “خرافية” تعمل بدقة 200 ميجا بكسل
ريلمي تُشعل المنافسة بسباق الهواتف الذكية realme 11 pro plus ببطارية " عملاقة" وكاميرا "خرافية" تعمل بدقة 200 ميجا بكسل
ريلمي تُشعل المنافسة بسباق الهواتف الذكية realme 11 pro plus ببطارية ” عملاقة” وكاميرا “خرافية” تعمل بدقة 200 ميجا بكسل
ريلمي تُشعل المنافسة بسباق الهواتف الذكية realme 11 pro plus ببطارية " عملاقة" وكاميرا "خرافية" تعمل بدقة 200 ميجا بكسل
ريلمي تُشعل المنافسة بسباق الهواتف الذكية realme 11 pro plus ببطارية ” عملاقة” وكاميرا “خرافية” تعمل بدقة 200 ميجا بكسل

العتاد الداخلي:

المعالج Mediatek Dimensity 7050
المعالج الرسومي مالي- G68 MC4
دقة التصنيع 6 نانومتر
الرامات 12 جيجا رام
الذاكرة الداخلية 256/ 512 جيجابايت- 1 تيرايايت
الذاكرة الخارجية لا يدعم
عدد الأنوية ثماني النواة

جودة ودقة الكاميرات:

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 200 ميجا بكسل
الكاميرا الثانية تعمل بدقة 8 ميجا بكسل
الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 2 ميجا بكسل
الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 32 ميجا بكسل

البطارية والشحن والسعر:

نوع البطارية ليثيوم يو
سعة البطارية 5000 ملي أمبير
الشحن السريع 100 واط
قابلية الإزالة غير قابلة للإزالة
سعر الهاتف المتوقع بالدولار الأمريكي 290 $ أمريكي
سعر الهاتف المتوقع في مصر 8961 جنيه مصري
سعر الهاتف المتوقع في السعودية 1087.5 ريال سعودي

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سحر محمد الديب

أنا سحر حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أعمل بمجال الصحافة منذ عدة سنوات أهتم جيداً بتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة، وأهوى السفر والقراءة والإطلاع على كل ما هو جديد.

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