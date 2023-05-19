ريلمي تُشعل المنافسة بسباق الهواتف الذكية realme 11 pro plus ببطارية ” عملاقة” وكاميرا “خرافية” تعمل بدقة 200 ميجا بكسل

تُعد شركة “ريلمي” التابعة لشركة “Oppo” أحد أفضل الشركات العالمية في صناعة الهواتف، ولذلك أعلنت ريلمي عن هاتفها الأحدث “realme 11 pro plus”، ومن المتوقع أن هذا الهاتف سوف يُحدث ضجة كبيرة في عالم الهواتف بسبب الكاميرا الخرافية التي تعمل بدقة 200 ميجا بكسل مقابل سعر رائع بالنسبة لمعظم المستخدمين، وسوف نتعرف على إمكانيات الهاتف من خلال السطور التالية.

مواصفات هاتف realme 11 pro plus

الشاشة:

نوع الشاشة AMOLED حجم الشاشة 6.7 بوصة دقة الشاشة 2412 × 1080 بكسل معدل التحديث 120 هرتز كثافة البكسلات 394 بكسل

العتاد الداخلي:

المعالج Mediatek Dimensity 7050 المعالج الرسومي مالي- G68 MC4 دقة التصنيع 6 نانومتر الرامات 12 جيجا رام الذاكرة الداخلية 256/ 512 جيجابايت- 1 تيرايايت الذاكرة الخارجية لا يدعم عدد الأنوية ثماني النواة

جودة ودقة الكاميرات:

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 200 ميجا بكسل الكاميرا الثانية تعمل بدقة 8 ميجا بكسل الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 2 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 32 ميجا بكسل

البطارية والشحن والسعر: