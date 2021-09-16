ريلمي تنافس عمالقة الهواتف الذكية بهاتف مرتقب قاتل وبقوة خارقة في الشحن والشاشة والتصوير

بواسطة إسلام عوض

أصبحت شركة ريلمي من الشركات الرائدة في سوق الهواتف الذكية ذوات الأسعار الخفيفة والمتوسطة، فغزت العالم ونمت سريعاً بفضل سياستها هذه، ولكنها الآن تريد أن تغير من هذه السياسة، وتعتزم إطلاق هاتف تنافس به كبرى الشركات العالمية ويكون رائداً وبمواصفات فائقة ولا تقبل المنافسة.

ريلمي تنافس عمالقة الهواتف الذكية بهاتف قاتل وبقوة خارقة في الشحن والشاشة والتصوير

ريلمي تنافس عمالقة الهواتف الذكية بهاتف قاتل وبقوة خارقة

ريلمي تنافس عمالقة الهواتف الذكية بهاتف مرتقب قاتل وبقوة خارقة في الشحن والشاشة والتصوير 1 16/9/2021 - 8:35 ص

ووفق بعض التسريبات حول هاتف ريلمي القادم، والذي سيتم الإعلان عنه 2022، فإن الهاتف سوف يتمتع بقوة شحن وصفت بالخارقة، وستصل قوة الشحن السريع بالهاتف إلى 125 وات، ودقة الشاشة 2K، وتنافس الشركة بذلك وان بلس وأوبو وسامسونج وغيرهم.

ريلمي تنافس عمالقة الهواتف الذكية بهاتف مرتقب قاتل وبقوة خارقة في الشحن والشاشة والتصوير 2 16/9/2021 - 8:35 ص

كما سيتميز هاتف ريلمي المنتظر بمواصفاته الرائعة، لينافس هواتف سلسلة Find X من أوبو، وغيرها، ولكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن إسم الهاتف أو مواصفاته، ولكنه سيكون رائداً بمعنى الكلمة ومنافساً قوياً للشركات العالمية.

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ويذكر أن ريلمي سوف تعلن عن هاتفها الجديد Realme C25Y، اليوم الخميس الموافق 16 سبتمبر في حفل كبير لإطلاق هذا الهاتف في الهند، ثم بعد ذلك تعلن إطلاقه رسمياً وبيعه في الأسواق.

ريلمي تنافس عمالقة الهواتف الذكية بهاتف مرتقب قاتل وبقوة خارقة في الشحن والشاشة والتصوير 3 16/9/2021 - 8:35 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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