ريلمي تكشف عن Realme 15x ببطارية عملاقة 7000 مللي أمبير وتصميم فائق التحمل

أعلنت شركة Realme رسميًا عن أحدث أعضـاء سلسلة هواتفها Realme 15، بإزاحة الستار عن جهاز Realme 15x الذي يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات القوية، مع تركيز خاص على القوة والتحمل.

فالهاتف الجديد يأتي بتصنيف IP69 Pro، الذي تقول الشركة إنه يتوافق مع معايير IPX6، IPX8، IPX9، ويوفر قدرات إضافية لمقاومة الماء تفوق المواصفات التقليدية، كما حصل على شهادة MIL-STD-810H العسكرية ما يجعله قادرًا على الصمود في البيئات القاسية.

تصميم أنيق ومواصفات رائدة

ياتي الهاتف بشاشة LCD قياس 6.8 بوصة بدقة +HD، مع معدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 شمعة، وتتميز الشاشة بقدرة على الاستجابة للمس حتى مع الأيدي المبتلة أو الدهنية، وذلك لتسهيل الاستخدام في مختلف الظروف، ويعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 6300 مع معالج رسومي Mali-G57 MC2، إلى جانب خيارات ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 15 مع واجهة Realme UI المخصصة.

كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بمستشعر Sony IMX852 بدقة 50 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 50 ميجابكسل أيضا مع دعم التصوير بزاوية واسعة، بالإضافة إلى ميزات تصوير تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل: AI Ultra Clarity 2.0، AI Eraser، AI Landscape، AI Motion Deblur، إضافة إلى إضاءة خلفية خاصة للإشعارات باسم Pulse Light.

بطارية هائلة مع شحن سريع

ومن أبرز مزايا الهاتف بطاريته الضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، مع شاحن سريع 80 واط مرفق داخل العلبة، بينما يدعم الهاتف فعليًا الشحن حتى 60 واط، كما يدعم ميزة الشحن العكسي السلكي بقوة 6.5 واط لشحن الأجهزة الأخرى.

وعلى الرغم من سعة البطارية الضخمة إلا أن الهاتف جاء بتصميم نحيف لا يتجاوز 8.2 ملم وبوزن 212 جرامًا، مع دعم شريحتي اتصال ومنفذ microSDXC، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج لتعزيز الأمان، ويأتي الهاتف بثلاثة خيارات لونية مميزة وهي: الأزرق المائي (Aqua Blue)، والأزرق البحري (Marine Blue)، والأحمر العنابي (Maroon Red).

نسخة خاصة من Realme 15 Pro – Game of Thrones

The realm is bold and full of power. ⚔️🔥

The #realme15Pro | Game of Thrones Limited Edition is coming soon. Know More: https://t.co/LutbiPGDT1#OwnYourRealPower#GameofThronesPhone pic.twitter.com/TDfy6cImjW — realme (@realmeIndia) September 29, 2025

إلى جانب الكشف عن Realme 15x فقد أعلنت الشركة عن تعاونها مع Warner Bros. Discovery لإطلاق نسخة محدودة من Realme 15 Pro – Game of Thrones Limited Edition المستوحاة من المسلسل الشهير، والتي سيتم الكشف عنها رسميًا خلال فعالية خاصة في أيرلندا الشمالية بتاريخ 8 أكتوبر 2025.