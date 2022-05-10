ريلمي تعلن رسمياً عن هاتفها الأحدث Realme V23i بسعر مناسب ومواصفات متميزة

إسلام عوض

قامت شركة ريلمي بالإعلان بشكل رسمي عن هاتفها الأحدث في سلسلتها ريلمي V، والذي سيحمل إسم Realme V23i، وقامت الشركة بتزويده بالعديد من المواصفات التي تجعله متميزاً، وذلك مقارنةً بهواتف الشركة من نفس الفئة، كما أن سعر هاتف ريلمي مناسب وفي متناول الجميع.

ريلمي تعلن رسمياً عن هاتفها الأحدث Realme V23i بسعر مناسب ومواصفات متميزة

مواصفات وسعر هاتف Realme V23i

وخلال السطور الآتية نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Realme V23i والتي جاءت وفق الآتي.

نوع الشاشة LCD
مقاس الشاشة 6.56 بوصة
معدل التحديث 120 هرتز
الجودة + HD
عدد الكاميرات الخلفية 2 عدسة
دقة الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بيكسل
نوع المعالج Dimensity 700
الشركة المنتجة للمعالج ميديا تيك التايوانية
يدعم تقنية الجيل الامس 5G

ريلمي تعلن رسمياً عن هاتفها الأحدث Realme V23i بسعر مناسب ومواصفات متميزة 1 10/5/2022 - 10:07 م

  1. سعة البطارية 5000 مللي أمبير.
  2. تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.
  3. نظام التشغيل أندرويد 12.
  4. واجهة المستخدم ColorOS 12.
  5. الرام 4 جيجا بايت ويوجد نسخة أخرى 8 جيجا بايت.
  6. الذاكرة الداخلية 128 و256 جيجا بايت.
  7. الكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجا بيكسل.
  8. سعر الهاتف 4500 جنيه بالعملة المصرية.
  9. الألوان أزرق وأخضر وأسود.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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