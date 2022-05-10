ريلمي تعلن رسمياً عن هاتفها الأحدث Realme V23i بسعر مناسب ومواصفات متميزة

قامت شركة ريلمي بالإعلان بشكل رسمي عن هاتفها الأحدث في سلسلتها ريلمي V، والذي سيحمل إسم Realme V23i، وقامت الشركة بتزويده بالعديد من المواصفات التي تجعله متميزاً، وذلك مقارنةً بهواتف الشركة من نفس الفئة، كما أن سعر هاتف ريلمي مناسب وفي متناول الجميع.

مواصفات وسعر هاتف Realme V23i

وخلال السطور الآتية نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف Realme V23i والتي جاءت وفق الآتي.

نوع الشاشة LCD مقاس الشاشة 6.56 بوصة معدل التحديث 120 هرتز الجودة + HD عدد الكاميرات الخلفية 2 عدسة دقة الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بيكسل دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بيكسل نوع المعالج Dimensity 700 الشركة المنتجة للمعالج ميديا تيك التايوانية يدعم تقنية الجيل الامس 5G

سعة البطارية 5000 مللي أمبير. تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات. نظام التشغيل أندرويد 12. واجهة المستخدم ColorOS 12. الرام 4 جيجا بايت ويوجد نسخة أخرى 8 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية 128 و256 جيجا بايت. الكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجا بيكسل. سعر الهاتف 4500 جنيه بالعملة المصرية. الألوان أزرق وأخضر وأسود.

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