ريلمي تطلق Realme Note 50 – أرخص هاتف ذكي بمواصفات متقدمة

كشفت شركة ريلمي عن هاتفها الذكي الجديد Realme Note 50، الذي يمثل أول إضافة للشركة في سلسلة هواتف نوت، يتميز هذا الهاتف بسعره المنخفض الذي يجعله الأرخص ضمن تشكيلة هواتف ريلمي.

مواصفات شاشة Realme Note 50 والأداء

يتمتع Realme Note 50 بشاشة IPS LCD قياس 6.74 إنشات، تقدم دقة عرض +HD ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة، كما يتميز بحساسية عالية للمس، مما يعزز تجربة المستخدم.

الكاميرا والتخزين في Realme Note 50

يأتي الهاتف مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وهو ما يوفر جودة جيدة للتصوير، بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت قابلة للزيادة عبر بطاقة microSD.

الأداء والبطارية

يعمل Realme Note 50 بمعالج Unisoc T612 ثماني النواة، مما يوفر أداءً مستقرًا للتطبيقات والألعاب، كما يحتوي على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 واط، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد.

مزايا الأمان والاتصال

يتميز الهاتف بحساس لبصمات الأصابع وخاصية فتح الجهاز بالوجه لتحسين الأمان. كما يدعم اتصال وايفاي 802.11ac وبلوتوث 5.0، بالإضافة إلى منفذ USB-C ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

السعر والتوافر

يتوفر Realme Note 50 بسعر 65 دولارًا أمريكيًا فقط، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستهلكين الباحثين عن هاتف ذكي بمواصفات جيدة وسعر مناسب، من المتوقع توفر الهاتف في الأسواق العالمية بدءًا من نهاية يناير.

المقارنة مع Realme C51

يُلاحظ أن Realme Note 50 يشبه إلى حد كبير هاتف Realme C51، ولكنه يأتي بتعديلات ومزايا إضافية تميزه عن سابقه، مما يوفر خيارًا أكثر تطورًا للمستهلكين.