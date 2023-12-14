ريلمي تطلق هاتفًا مميزًا ورخيصا.. إليك سعر ومواصفات Realme C67 5G

أعلنت شركة ريلمي رسميًا عن هاتف Realme C67 5G، من الفئة المتوسطة، وهو الذي يأتي ضمن سلسلة C الخاصة بالشركة المصنعة، لكنه يعد الهاتف الأول في السلسلة الذي يأتي مزودًا بشبكات اتصال الجيل الخامس 5G، وبجانب ذلك يأتي بمجموعة شرائح Dimensity 6100 ثمانية النواة، مع كاميرا خلفية ثنائية بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

هاتف Realme C67 5G

التصميم

يأتي هاتف Realme C67 5G بتصميم أنيق وبسيط، مع هيكل من البلاستيك وظهر زجاجي، ويتميز بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصات، وفتحة صغيرة في أعلى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

وأما الجزء الخلفي من الجهاز فيحتوي على وحدة كاميرا دائرية كبيرة، تضم عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويوجد أيضًا ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت في الجهة الجانبية ومدمج في زر الطاقة.

الشاشة

تأتي شاشة هاتف Realme C67 5G من نوع IPS LCD بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2400×1080 بكسل، ومعدل تحديث ديناميكي قدره 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس مقداره 240 هرتز.

وتتميز بدقة عالية، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة، ويبلغ معدل التحديث الديناميكي للشاشة 120 هرتز، مما يعني أن معدل تحديث الشاشة يتم تعديله تلقائيًا وفقًا لمحتوى الشاشة المعروض، مما يوفر أداءً سلسًا وتوفيرًا للطاقة.

الأداء

يوفر جوال Realme C67 5G أداءً قويًا بفضل مجموعة شرائح Dimensity 6100 ثمانية النواة، من ميدياتيك المقترنة بوحدة معالجة الرسومات Mali G57 MC2، والتي يمكنها التعامل بسهولة مع المهام اليومية والتطبيقات الشاقة.

الكاميرا

تتميز الكاميرا الخلفية للهاتف بدقة 50 ميجابكسل، والتي توفر صورًا ومقاطع فيديو جيدة في ظروف الإضاءة الجيدة. تدعم الكاميرا أيضًا التقاط مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

البطارية

يوفر هاتف Realme C67 5G عمرًا طويلًا للبطارية بفضل بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تدعم البطارية أيضًا الشحن السريع بقوة 33 واط، مما يسمح لك بإعادة شحن البطارية بسرعة.

السعر

يتوفر هاتف Realme C67 5G في نسختين، نسخة 4 جيجابايت/128 جيجابايت بسعر 168 دولارًا، ونسخة 6 جيجابايت/128 جيجابايت بسعر 180 دولارًا.

التقييم

يعد هاتف Realme C67 5G خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي من الفئة المتوسطة وبسعر معقول، إذ يوفر أداءً قويًا وشاشة كبيرة وكاميرا جيدة وبطارية كبيرة.

المواصفات الرئيسية

وإليك ملخص مواصفات الهاتف عبر الجدول التالي: