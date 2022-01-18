ريلمي تطلق أولى ساعتها الذكية.. تعرف على سعر ومواصفات ساعة Realme Watch

تمكنت شركة ريلمي Realme، من اقتحام أسواق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، بأول ساعة ذكية التى تقدم إمكانيات متقدمة بفضل مواصفاتها القوية، التى تأتي بسعر يعادل 50 دولارا أمريكيا.

ووفقا لما ذكره موقع “gsmarena” التقني، تمتاز ساعة ريلمى الذكية Realme Watch، بتصميم مربع مع شاشة من نوع LCD بقياس 1.4 بوصة، بدقة 320 × 320، إضافة أنها تعمل بنظام تشغيل أندرويد، وتقوم الساعة بعرض الإعلانات والتحكم بالموسيقى وإنهاء المكالمات الهاتفية.

مواصفات ساعة Realme Watch

وتأتي Realme Watch، مع 12 وجها ويعرض الوجه الافتراضي الطقس والوقت والتاريخ واليوم، إلى جانب عداد الخطوات، ومعدل ضربات القلب، ومراقبة ساعات النوم، إضافة إلى ميزة أخرى مفيدة لمن يتبعون نظاما غذائيا (دايت)، تمكنهم من متابعة السعرات الحرارية المحروقة.

وعلى غرار سوار ريلمي الإلكتروني، توفر Realme Watch إمكانية مراقبة ضربات القلب على مدار الساعة، كما يمكنها مراقبة مستوى الأوكسجين في الدم، كما تأتي ساعة ريلمي الذكية مزودة بـ 14 وضعا رياضيا، ويشمل رياضات مختلفة من بينها تنس الريشة، وجهاز السير المتحرك، وتنس الطاولة، وهي أوضاع قدمتها شركة ريلمي فقط.

وتتمتع ساعة Realme Watch الذكية ببطارية يتراوح عمرها بين 7 و9 أيام، كما أنها تستطيع الصمود 20 يوما في وضع توفير الطاقة، وتتوفر ساعة ريلمي ووتش للحجز المسبق على موقع الشركة الإلكترونى، وستبدأ الشركة بإطلاقها للاسواق العالمية في يوم 5 يونيو القادم.

سعر ساعة Realme Watch

وتأتى ساعة Realme Watch الذكية، مقابل سعر 50 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 795 جنيها مصريا.