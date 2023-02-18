ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme GT 3 خلال أيام بهذه المواصفات
حددت شركة ريلمي يوم 23 فبراير القادم للإعلان عن هاتفها الجديد Realme GT 3 ضمن فعاليات MWC 2023 ويأتي الهاتف بمعالج قوي وبطارية عملاقة تدعم الشحن السريع بقدرة 240 واط مع نظام ثلاثي في الكاميرات الخلفية عالية الدقة، فيما يلي تعرف على مواصفات وسعر الهاتف الجديد قبل إطلاقه.
مواصفات هاتف Realme GT 3
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سوف يأتي هاتف Realme GT 3 بالمواصفات التالية:
|الشاشة
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|الكاميرا الأمامية
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|الكاميرا الخلفية
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|البطارية
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|الذاكرة والتخزين
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|المعالج
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|نظام التشغيل
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|الأمان
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|الرامات
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|اللون
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مميزات هاتف 3 Realme GT
- مزود بمعالج قوي لتسريع أداء الهاتف.
- يأتي بشاشة قوية مصنعة من مادة غير قابلة للكسر.
- يعمل على بطارية عملاقة تدعم الشحن اللاسلكي والسريع.
- يحتوي على نظام ثلاثي في الكاميرا الخلفية والعدسة الأولى دقتها 50 ميجا بيكسل.
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عيوب هاتف Realme GT 3
- لا يدعم تشغيل الراديو.
- غير داعم لمنفذ 3.5 المخصص لسماعات الأذن.
سعر هاتف Realme GT 3
سوف ينطلق هاتف ريلمي جي تي 3 خلال الفترة القادمة في الأسواق العالمية بعد طرحه في الصين، ومن المتوقع أن تكون الأسعار على النحو التالي:
- السعر العالمي 370 دولار أمريكي.
- سعر هاتف Realme GT 5 في مصر 10920 جنيه مصري.
- سوف يباع الهاتف في السعودية بسعر 1400 ريال سعودي.