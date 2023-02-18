ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme GT 3 خلال أيام بهذه المواصفات

حددت شركة ريلمي يوم 23 فبراير القادم للإعلان عن هاتفها الجديد Realme GT 3 ضمن فعاليات MWC 2023 ويأتي الهاتف بمعالج قوي وبطارية عملاقة تدعم الشحن السريع بقدرة 240 واط مع نظام ثلاثي في الكاميرات الخلفية عالية الدقة، فيما يلي تعرف على مواصفات وسعر الهاتف الجديد قبل إطلاقه.

مواصفات هاتف Realme GT 3

سوف يأتي هاتف Realme GT 3 بالمواصفات التالية:

الشاشة نوع الشاشة: OLED.

الحجم: 6.74 بوصة.

دقة الشاشة: 1240 × 2772 بكسل.

البكسلات: 451 بكسل.

معدل التحديث: 120 هرتز. الكاميرا الأمامية ذات دقة 16 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية الكاميرا الأولى تاتيغ بدقة 50 ميجا بكسل. العدسة الثانية تعمل بدقة 8 ميجا بكسل. الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل.

البطارية نوع البطارية: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة.

سعة البطارية: 5000 ملي أمبير.

تدعم المميزات التالية: الشحن اللاسلكي بقدرة 150 واط. ميزة الشحن السريع بقدرة 240 واط

الذاكرة والتخزين عدة خيارات من حيث ذاكرة التخزين الداخلية وهي 128/ 256/ 512 جيجا بايت، 1 تيرابايت.

لا يدعم الهاتف زيادة مساحة التخزين عن طريق إدخال كارت ميموري. المعالج نوع المعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1

معالج الرسوميات: Adreno 650 نظام التشغيل أندرويد 11. الأمان بصمة الاصبع.

بصمة الوجه.

كلمة المرور.

نمط الشاشة. الرامات ذاكرة الوصول العشوائي:8/ 12/ 16 جيجا رام. اللون الأبيض.

الذهبي.

الأسود.

مميزات هاتف 3 Realme GT

مزود بمعالج قوي لتسريع أداء الهاتف.

يأتي بشاشة قوية مصنعة من مادة غير قابلة للكسر.

يعمل على بطارية عملاقة تدعم الشحن اللاسلكي والسريع.

يحتوي على نظام ثلاثي في الكاميرا الخلفية والعدسة الأولى دقتها 50 ميجا بيكسل.

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عيوب هاتف Realme GT 3

لا يدعم تشغيل الراديو.

غير داعم لمنفذ 3.5 المخصص لسماعات الأذن.

سعر هاتف Realme GT 3

سوف ينطلق هاتف ريلمي جي تي 3 خلال الفترة القادمة في الأسواق العالمية بعد طرحه في الصين، ومن المتوقع أن تكون الأسعار على النحو التالي: