ريلمي تستخدم خاصية مميزة في هاتف Realme C55 توجد في هاتف Iphone 14 Pro Max
أعلنت شركة ريلمي منذ أيام عن هاتفها الجديد Realme C55، الذي يحمل مميزات جديدة ومواصفات رائعة ومن ضمن هذه المميزات ميزة Dynamic Island وتوجد هذه الميزة في هاتف آبل الأحدث Iphone 14 Pro Max وفائدة هذه الميزة أنها تتيح لك رؤية الإشعارات ومعلومات عن البطارية والموبايل بشكل جذاب جدا، ولذلك فإن ريلمي تنوي منافسة أيفون في هذه الميزة الذكية.
مواصفات هاتف Realme C55
|الشاشة
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|مساحة التخزين الداخلية / ذاكرة الوصول العشوائي
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|كاميرا أمامية
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|كاميرا خلفية
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|البطارية
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|نظام التشغيل
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سعر هاتف Realme C55
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يبدأ سعر الهاتف من 190 دولارا أمريكيا.
السعر في السعودية لنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام 700 ريالا سعوديا.
السعر في مصر لنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام 7500 جنيها مصريا.
السعر في الإمارات لنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام 640 درهما إماراتيا.
السعر في الكويت لنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام 57 دينارا كويتيا.
السعر في قطر لنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام 691 ريالا قطريا.
أخبرنا في التعليقات عن رأيك في سعر ومواصفات هاتف Realme C55.