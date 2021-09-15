ريلمي تحرق السوق بهاتفها التحفة Realme C25Y الذي يحطّم الأسعار ويغزو الأسواق

بواسطة إسلام عوض

أعلنت الشركة الصينية ريلمي عن موعدها الرسمي الذي ستطلق فيه هاتفها الجديد Realme C25Y، والذي تحدد يوم الخميس 16 سبتمبر الجاري، وسوف يتم تنظيم حدث عظيم وكبير لإطلاق هذا الهاتف في الهند، ثم بعد ذلك تعلن إطلاقه وبيعه في الأسواق.

ريلمي تحرق السوق بهاتفها القوي Realme C25Y الذي يحطّم الأسعار ويغزو الأسواق

هاتف ريلمي الجديد Realme C25Y ومواصفاته وأسعاره

ريلمي تحرق السوق بهاتفها التحفة Realme C25Y الذي يحطّم الأسعار ويغزو الأسواق 1 15/9/2021 - 12:29 ص

ومن مميزات هاتف ريلمي C25Y أنه سوف يحمل بطارية ضخمة بقوة 6000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع، ومن المتوقع أن يغزو هذا الهاتف الأسواق نظراً لإمكانياته وسعره المثالي، والذي يعد من الفئة المتوسطة.

وحول مواصفات هاتف ريلمي Realme C25Y فقد جاءت على النحو التالي:

الشاشة مقاس الشاشة جودة العر عدد الكاميرات دقة الكاميرات الخلفية الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية
LCD 6.5 بوصة HD+ 3 كاميرات خلفية 13+ 2+ 2 ميجا بيكسل لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو 8 ميجا بيكسل

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كما أن سعة بطارية هاتف  Realme C25Y تصل  لـ 6000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

نظام التشغيل واجهة المستخدم السعر بمصر السعر في السعودية السعر في الإمارات
أندرويد 11 Realme UI 2.0 4000 جنيه 920 ريال 850 درهم

ريلمي تحرق السوق بهاتفها التحفة Realme C25Y الذي يحطّم الأسعار ويغزو الأسواق 2 15/9/2021 - 12:29 ص



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.