ريديت يمنح مستخدميه مكافآت مالية حقيقية مقابل المنشورات

أعلن موقع “ريديت” Reddit عن برنامج مُبتكر يمنح مستخدميه فرصة جذابة لربح أموال حقيقية مقابل النقاط التي يكتسبونها على منصته، والآن، يُمكن للمستخدمين المؤهلين تحويل “ذهب ريديت” والشهيرة ب”كارما” إلى نقود تُصرف لهم مرة واحدة في كل شهر.

صورة لشعار تطبيق ريديت - مصدر الصورة: موقع كانفا

أموال مقابل المنشورات

هذا البرنامج يبدأ أولاً بتوجيهه نحو المستخدمين في الولايات المتحدة الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة، مع إمكانية التحقق من هويتهم من خلال الخدمات الثقة مثل “بيرسونا” Persona و”سترايب” Stripe.

يجب أن تكون الحسابات نشطة لمدة لا تقل عن 30 يومًا، ولن يتم منح الأموال إلا لأنشط المشاركين الذين يقدمون محتوى ذو جودة عالية.

يُذكر أن هذا الخبر تم تسريبه منذ حوالي شهرين عن طريق موقع “أندرويد أوثوروتي” Android Authority، عندما اكتشف مهندس عكسي معلومات حول هذا البرنامج أثناء فحصه لملف APK المتعلق بتطبيق “ريديت”.

تُحدد قيمة “كارما” للمستخدم بناءً على عدد التصويتات الإيجابية التي يحصل عليها، وهكذا يمكنهم تحقيق أرباح مالية جذابة.

مخاوف وآمال من هذا التغيير

لسحب الأموال، يتوجب على المحررين تحقيق رصيد لا يقل عن 10 قطع ذهبية خلال فترة 30 يومًا، وإذا لم يتمكنوا من الوصول إلى هذا الحد الأدنى، فإن رصيدهم سيذهب هباءً.

أما بالنسبة للمستخدمين الذين يمتلكون بين 100 و 4,000 نقطة كارما، سيحصلون على 90 سنتًا لكل قطعة ذهبية، وعندما يتجاوزون الحاجز البالغ 5,000 كارما، سيحصلون على دولار كامل مقابل كل قطعة ذهبية.

شركة “إكس” (المعروفة سابقًا باسم تويتر) قامت بإطلاق برنامج مشابه مؤخرًا لتمكين منشئي المحتوى من تحقيق إيرادات من الإعلانات وفقًا لعدد المرات التي يتم عرض منشوراتهم للجمهور، ومع ذلك، تثير مثل هذه البرامج التي تهدف لتحقيق أرباح من نشر المحتوى، مخاوف من انتشار المحتوى غير المرغوب فيه أو العناوين الزائفة.

من الجدير بالذكر أن موقع “ريديت” يعتزم أيضًا تعديل نظامه المتعلق بالجوائز، حيث تم وقف نظام الجوائز والعملات السابقة التي كان يمكن شراؤها واستخدامها لمكافأة المشاركات عالية الجودة، وهذا التغيير يهدف إلى تبسيط النظام وجعله أكثر وضوحًا.

جميع هذه التحولات تأتي في وقت تعاني فيه “ريديت” من اضطرابات، حيث تثير تغييرات واجهة برمجة التطبيقات المثيرة للجدل استياءً بين أجزاء من مستخدمي المنصة، وتجعل العديد من المطورين يواجهون صعوبة في تطوير تطبيقات مبتكرة على الموقع.