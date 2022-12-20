شاومي تؤكد إطلاق ريدمي نوت 12 برو وبرو بلس ونسخة Redmi Note 12 5G قريبا

بعد كشف شركة شاومي الصينية عن سلسلتها الجديدة من هواتف ريدمي نوت 12، شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن موعد إطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة ريدمي نوت 12 التي ستشمل Note Pro وNote Pro PLUS وأيضا Redmi Note 12 5G، لتكون هذه النسخ متوفرة في الأسواق العالمية اعتبارا من يوم 5 يناير القادم وفي البداية بالسوق الهندية.

وفقا لموقع microsite وتأكيد ريدمي الهند عبر تغريدة بموقع تويتر، سيأتي هاتف redmi نوت 12 5G بمعالج من علامة Snapdragon لشركة كوالكوم، فيما جاء الإصدار المتوفر في الصين بمعالج سناب دراجون 4 Gen 1 SoC، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت، بالنسبة للشاشة سيأتي بها من نوع Pro Amoled مع فتحة ثقب في الوسط للكاميرا الأمامية. مضيفا بأن الهاتف يعتبر أنحف هاتف note على الإطلاق. فيما جاءت البطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 33 واط، ويدعم 1 بليون لون.

بالنسبة لإصدار ريدمي نوت 12 برو، فيأتي بمعالج من نوع Dimensity 1080 ثماني النواة بدة تصنيع 6 نانومتر، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة بتحديث يصل إلى 120 هرتز ودرجة سطوع 900 شمعة، وبطارية من نوع ليثيوم بو بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 67 واط، وكاميرا خلفية ثلاثية الأولى من نوع Sony IMX707 بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 والثانية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 والثالثة بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

أما إصدار بلس Redmi Note 12 Pro PLUS، فيأتي بمعالج ديمونسيتي 1080 ثماني النواة بمعمارية 6 نانوميتر مع معالج رسومي Mali-G68 MC4، وشاشة OLED بحجم 6.67 بوصة بدقة عرض 2400 × 1080 بيكسل، وتدعم الشاشة 1 بليون لون ومعدل تحديث 120 هيرتز عكس ما هو في إصدار redmi note 12 G5، وبطارية سعة 5000 ميللي أمبير مع شحن سريع بقوة 12 واط، وكاميرا ثلاثية الرئيسية تعتمد على مستشعر Samsung ISOCELL HPX وهي بدقة 200 ميجا بيكسل بقطر 1/1.4 بوصة وعدسة عريضة بفتحة f/1.7، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بقطر 1/4 بوصة بفتحة f/1.9، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة f/2.4، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

كانت هذه نبذة عن مواصفات redmi note pro من شاومي، أما سعر سلسلة هواتف redmi فقد أعلنت xiaomi أنها ستكون كما يلي:

نسخة 128 4GB ” GB” بسعر 165 دولار

نسخة 128 6GB ” GB” بسعر 235 دولار

نسخة 256 8GB ” GB” بسعر 300 دولار

موبايل شاومي ريدمي برو بلس لم يعلن عن سعره

هاتف شاومي ريدمي برو لم يعلن عن سعره