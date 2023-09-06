ريدمي كي 60 اكستريم مفاجأة فريدة في عالم الهواتف.. منافسة شاومي لسامسونج بميزة استثنائية!

تقدم شركة ريدمي مفاجأة مذهلة في عالم الهواتف الذكية من خلال هاتفها الجديد ريدمي كي 60 اكستريم – Redmi K60 Extreme، هذا الهاتف يأتي بميزة فريدة لم تكن موجودة في كثير من هواتف شاومي السابقة، وهي الميزة التي طالما تميزت بها هواتف سامسونج، إن هذا التطور البارز في الميزات يشير إلى استعداد شاومي للتنافس بقوة في سوق الهواتف المحمولة، سنلقي نظرة على هذه الميزة الاستثنائية وكيف قد تكون لها تأثير كبير على صناعة الهواتف الذكية.

تفاصيل هاتف ريدمي كي 60 اكستريم

شركة Xiaomi تعلن عن ميزة استثنائية في هاتفها الجديد، Redmi K60 Extreme، حيث يعتبر أول هاتف يتمتع بوعد لتلقي تحديثات برامج طويلة المدى، الملف الشخصي الرسمي لـ Redmi على Weibo قام بمشاركة التفاصيل المثيرة حول هذه الميزة المبتكرة.

شركة Xiaomi تُعلن أن هاتف ريدمي كي 60 اكستريم سيكون الأول من شاومي يحصل على تحديثات Android لمدة تصل إلى أربع سنوات، وتحديثات أمنية تمتد لخمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، سيكون الهاتف الأول الذي سيحصل على واجهة MIUI 15. الصورة المرفقة مؤكدة نفس الخبر، حيث تشير إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية وأربع ترقيات لنظام Android لـ Redmi K60 Extreme Edition، يُلاحظ أن الإعلان لم يحدد بعد رقم إصدار MIUI الجديد، على الرغم من أنه غالبًا ما يكون له تأثير كبير على ميزات الهواتف مقارنةً بإصدار Android الأساسي.

إذا قامت شركة شاومي بتوسيع وعدها لتحديث البرمجيات إلى مناطق خارج الصين، فستكون في المنافسة مع كل من سامسونج وون بلس، حاليًا، تقدم سامسونج وون بلس أفضل وعد لتحديث نظام Android، حيث يتضمن أربع ترقيات لجيل Android وخمس سنوات من التحديثات الأمنية المضمونة لهواتف Galaxy الذكية وأجهزة OnePlus الرائدة.

في الوقت نفسه، تعد Google بثلاث ترقيات لجيل Android وخمس سنوات من التحديثات الأمنية لهواتف Pixel الذكية، تبقى هذه المنافسة مفيدة للمستهلكين حيث تضمن تلك التحديثات الأمنية والتحديثات للنظام استمرارية أفضل وأمانًا على الأجهزة الذكية.