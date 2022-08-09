تقنية

ريدمي تستعرض عضلاتها بهاتف Redmi 10 5G المتميز بإمكانياته القوية وسعره الزهيد

خالد عسر

أعلنت ريدمي عن طرحها لهاتفها الحديث Redmi 10 5G والمتميز بشاشته وإمكانياته القوية، مقارنةً بسعره الزهيد، وجاء هاتف ريدمي 10 فايف جي بشاشة كبيرة، مع كاميرا مزدوجة وبطارية ضخمة، ومن أهم ما يميز الهاتف معالجه الذي أنتجته الشركة التايوانية ميديا تك، مما يضمن الأداء السريع للهاتف في حالة العمل عليه لفترات طويلة ومتواصلة.

ريدمي تستعرض عضلاتها بهاتف Redmi 10 5G المتميز بإمكانياته القوية وسعره الزهيد

سعر ومواصفات هاتف Redmi 10 5G

وجاءت مواصفات هاتف Redmi 10 5G كما يلي.

نوع الشاشة IPS LCD
مقاس الشاشة 6.58 بوصة
الدقة Full HD +
معدل التحديث 90 هرتز
طبقة الحماية من نوع Gorilla Glass
الكاميرات مزدوجة
دقة الكامير الأساسية 50 ميجا بيكسل
دقة كاميرا العمق 2 ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل
نوع المعالج Dimensity 700

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مواصفات ذواكر وبطارية هاتف ريدمي 10 فايف جي

الرام 6 و4 جيجا بايت
نوع الرام LPDDR4x
الذاكرة الداخلية 64 و128 جيجا بايت
نوع الذاكرة الداخلية UFS 2.2
نظام التشغيل Android 12
واجهة المستخدم MIUI 13
البطارية 5000 مللي أمبير
تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات
قارئ البصمات بجانب الهاتف
الهاتف يدعم تقنية التعرف على الوجوه بالذكاء الإصطناعي

سعر هاتف Redmi 10 5G

  • نسخة 4+ 128 جيجا بايت بـ 128 دولار.
  • نسخة 6+ 128 دولار بـ194 دولار.

كما يوفر هاتف ريدمي 10 فايف جي ما يلي:

  • دعم بطاقة SIM المزدوجة.
  • واي فاي Wi-Fi 802.11ac .
  • بلوتوث Bluetooth 5.1.
  • GPS.
  • منفذ شحن USB-C.
خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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