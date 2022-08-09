ريدمي تستعرض عضلاتها بهاتف Redmi 10 5G المتميز بإمكانياته القوية وسعره الزهيد

أعلنت ريدمي عن طرحها لهاتفها الحديث Redmi 10 5G والمتميز بشاشته وإمكانياته القوية، مقارنةً بسعره الزهيد، وجاء هاتف ريدمي 10 فايف جي بشاشة كبيرة، مع كاميرا مزدوجة وبطارية ضخمة، ومن أهم ما يميز الهاتف معالجه الذي أنتجته الشركة التايوانية ميديا تك، مما يضمن الأداء السريع للهاتف في حالة العمل عليه لفترات طويلة ومتواصلة.

سعر ومواصفات هاتف Redmi 10 5G

وجاءت مواصفات هاتف Redmi 10 5G كما يلي.

نوع الشاشة IPS LCD مقاس الشاشة 6.58 بوصة الدقة Full HD + معدل التحديث 90 هرتز طبقة الحماية من نوع Gorilla Glass الكاميرات مزدوجة دقة الكامير الأساسية 50 ميجا بيكسل دقة كاميرا العمق 2 ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل نوع المعالج Dimensity 700

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مواصفات ذواكر وبطارية هاتف ريدمي 10 فايف جي

الرام 6 و4 جيجا بايت نوع الرام LPDDR4x الذاكرة الداخلية 64 و128 جيجا بايت نوع الذاكرة الداخلية UFS 2.2 نظام التشغيل Android 12 واجهة المستخدم MIUI 13 البطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات قارئ البصمات بجانب الهاتف الهاتف يدعم تقنية التعرف على الوجوه بالذكاء الإصطناعي

سعر هاتف Redmi 10 5G

نسخة 4+ 128 جيجا بايت بـ 128 دولار.

نسخة 6+ 128 دولار بـ194 دولار.

كما يوفر هاتف ريدمي 10 فايف جي ما يلي: