يعتبر موقع فيسبوك Facebook أشهر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم وأكثرها استخداماً، ولكن في الوقت ذاته يعد مضيعة كبيرة للوقت، حيث يقضي الكثيرون في تصفحه وقتاً كثيراً في التنقل بين الصفحات المختلفة أو مشاهدة الفيديوهات وآخر الأخبار والتعليق وأيضًا الدردشة مع الأصدقاء، لذلك يرغب البعض في التخلص منه لما يسببه من إدمان وإهدار للوقت والطاقة.

ويلجأ البعض لحذف حسابهم تماماً على فيسبوك، ولكن إذا قمت بحذف حسابك لن تتمكن من استعاده مرة أخرى إلا في خلال مدة تصل إلى 14 يوما فقد وفر فيسبوك هذه الإمكانية لمستخدميه، أما إذا كنت تريد إيقاف حسابك مؤقتًا ثم الرجوع إليه مرة أخرى فلحسن الحظ أن فيسبوك به هذه الميزة وهي إلغاء تنشيط الحساب بشكل مؤقت ثم العودة إليه مرة أخرى وقت الحاجة.

خطوات إلغاء تنشيط حساب فيسبوك مؤقتاً

ادخل إلى الملف الشخصي، ثم اضغط على أيقونة account في الزاوية العلوية اليسرى على فيسبوك.

اختر الإعدادات والخصوصية، ثم انقر على الإعدادات.

اضغط على معلوماتك على فيسبوك في العمود الأيمن، ثم انقر على إلغاء التنشيط والحذف.

ثم اختر إلغاء تنشيط الحساب، ثم انقر على متابعة لإلغاء تنشيط الحساب واتبع التعليمات للتأكيد.

كيفية إعادة تنشيط حساب فيسبوك مرة أخرى

إذا أردت إعادة حسابك إلى وضع التنشيط، ما عليك إلا تسجيل الدخول مرة أخرى إلى فيسبوك لتنشيط الحساب، ولكن يجب العلم أنه من المهم أن تحتفظ بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي تستخدمه في تسجيل الدخول إلى فيسبوك لكي تتمكن من تنشيط حسابك مرة أخرى.