روسيا تعلن عن نظام جديد لتشغيل وحماية الهواتف والأجهزة الذكية

اكتشف المبتكرون الروس نظامًا جديدًا لإدارة الهواتف والأجهزة الذكية، حيث تبيّن الاكتشاف خلال منتدى “الجيش-2022″، حيث أعلن عن نظام جديد طورو المبتكرون لإدارة الأجهزة الذكية، وأوضح المبتكرون خلال المنتدى، أن Astra Linux Special Edition يعتبر نسخة معدلة من نظام Linux لأجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى أنه مصمم للعمل مع الأجهزة المزودة بشاشات تعمل باللمس مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

حماية الأمن الداخلي

كما أن النظام الجديد تم تزويده بأدوات مدمجة لحماية الأمن الداخلي، بحيث تفي هذه الأدوات كافة المتطلبات التي حددها نظام Linux في سجل البرامج التي صدرت عن وزارة التنمية الرقمية الروسية، وأهم ما يميز النظام الجديد هو أنه يعتمد على برنامج Linux مفتوح المصدر، مما يعني أنه يمكن للتطبيقات المطورة لأجهزة Android الذكية أن تعمل دون أي تعديلات إضافية على برامجه.

ويتيح نظام Astra Linux Special Edition إمكانية العمل مع أجهزة الكمبيوتر المنزلية أو المكتبية، وذلك أثناء تشغيل وضع ملء الشاشة، ولهذا يكفي تحميل هذا النظام في الجهاز، ويتم توصيل جهاز الكمبيوتر بالشاشات أو الملحقات الخارجية الأخرى، إلى جانب أن النظام يجعل المستخدم لن يحتاج إلى شهادات أو رسوم خاصة للاستخدام، لا للبرنامج ولا للأجهزة التي سيعمل معها.

نظام لينكس Linux

يعتبر نظام لينكس Linux هو نظام تشغيل مفتوح المصدر ومجاني، يتيح لأي شخص لديه خبرة في البرمجة رؤية الكود الخاص به وتعديله كما يحلو له، إلى جانب أن بنية نظام لينكس تعتمد على لغة التجميع Assembly، ولغة البرمجة سي، كما ينتمي نظام لينكس إلى مشروع “جنو لينكس”، والذي يهدف إلى بناء نظام تشغيل مجاني مفتوح المصدر بداية من الصفر، تم إطلاق نظام التشغيل لينكس في عام 1991، كمشروع منفرد بواسطة الفنلندي لينوس تورفالدس، حينما كان طالبًا في السنة النهائية في جامعة هلسنكي.