روتر بسعر 5 جنية من وي | وي تطلق روتر vdsl بسعر 5 جنية بنظام التقسيط

قامت شركة المصرية للاتصالات تي اي داتا المعروفة بإسم we بإطلاق روتر vdsl حيث انها قد اطلقت سرعات جديدة للانترنت المنزلي التي تصل سرعة الباقة إلى 30 ميجا ويمكنك الاطلاع على باقات we space الجديدة للمزيد من المعلومات حول الباقات، كما اكدت على توافر العديد من المميزات حيث يعمل روتر VDSL بسرعات عالية التي تصل سرعته إلى 100 ميجا بالإضافة إلى انه يوفر امان اكثر اثناء تصفح الانترنت، حيث انها تطرح روتر Huawei vdsl –hg630 بنظام التقسيط.

روتر وي Vdsl الجديد بسعر 5 جنية

قامت شركة المصرية للاتصالات بالتعاقد مع الشركة الصينية هواوي حيث انها تعمل على تحسين سرعة وجودة الانترنت المنزلي من خلال روتر vdsl الجديد فبعد ان قامت بإطلاق السرعات الجديدة التي لا تدعمها اجهزة adsl القديمة .

مواصفات روتر Te-data الجديد vdsl

أكدت المصرية للاتصالات WE بعد ان قامت بإطلاق السرعات الجديدة على اهمية توفير روتر يدعم هذه السرعات حيث انها اعلنت عن توفير اجهزة vdsl لكل المشتركين .

ما هو روتر وي vdsl ؟

هو جهاز موديم يدعم السرعات اعلى من الاجهزة الاخرى بالاضافة إلى انه يعمل على رفع جودة وكفاءة سرعة الخط .

حيث انه يستطيع تحمل سرعة 100 ميجا بت فى الثانية على عكس اجهزة adsl بالاضافة إلى انه يضم حماية اقوى لشبكات الاتصال اللا سلكى wifi كما يعمل على توفير انترنت بصورة ممتازة ومتوافقة مع الباقات الجديدة .

تفاصيل انواع واسعار روتر وي vdsl

تم التعاقد مع الشركة الصينية هواوي على توفير اجهزة vdsl الجديدة حيث انها تضم نوعين لكل نوع وسعر محدد .

اجهزة mini end الذي يأى بسعر 400 جنية مع امكانية التقسيط بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة 14% لسعر الروتر . اجهزة high end حيث يأتى بسعر 600 جنية ويمكنك الحصول علية نقردا من اى فرع رئيسي من فروع المصرية للاتصالات .

حيث يأتى الموديل Huawei vdsl –hg630 باربعه مداخل lan التى يمكنك توصيل سلك نت للكمبيوتر مباشر وwifi وايضا مدخل USB بالاضافة الى مدخل vdasl التى يمكنك توصيلها طبقا لارشادات التوصيل الداخلية فى الروتر التى تأتى مع العلبة .

كيفية الحصول على روتر Huawei vdsl –hg630 بالتقسيط

اجراءات الحصول على روتر Huawei vdsl –hg630 الجديد من وي بنظام التقسيط، يمكنك للمشتركين الحصول على الروتر من خلال جميع فروع المصرية للاتصالات التى تدعم خدمة الدعم الفني، لابد من أن يأتى المشترك نفسة صاحب الخط بأصل بطاقة الرقم القومي او من ينوب عنه .

اسئلة الشائعة

هل يمكننى الحصول على روتر vdsl فى حالة ان كنت مشترك في adsl ؟

الروتر متاح فقط للعملاء الجدد والحالين على ـ باقات we space الجديدة .

هل يمكننى الحصول على أكثر من روتر بنظام التقسيط ؟

تطرح الشركة روتر واحد بنظام التقسيط لكل مشترك وفى حالة رغبة العميل بالحصول على روتر اخر يدفع قيمته نقدا .

كيف يمكننى الحصول على روتر بظام التقسيط ؟

لابد ان تكون مشترك فى الباقات الجديدة ويتوجب على المشترك الاصلى مع اصل بطاقة الرقم القومى من خلال احد فروع we التى بها خدمات الدعم الفنى .

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