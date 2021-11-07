تطبيق روبن هوود الأفضل في تداول الأسهم على متجر جوجل بلاي للاندرويد وأبل ستور

تطبيق روبن هوود Robin Hood أنه أحد أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي للاندرويد وأبل ستور والذي يتم استخدامه في شراء وبيع الأسهم أي عن طريق التداول، الآن تستطيع من خلال هاتفك الذكي أن تقوم بتحميل هذا التطبيق وتثبيته بطريقة سهلة وبسيطة، وبعدها ستنجح في التعامل مع العديد من البورصات العالمية والقيام بـ تداول الأسهم، بل وأيضًا إجراء الكثير من المعاملات المصرفية، ولا داعي للقلق خاصة إذا علمت أن هذه المعاملات تتم بشكل مجانٍ وبدون أي رسوم، ومن مميزات هذا التطبيق أنه يدعم جميع أنواع الهواتف الأندرويد وكذلك هواتف الأيفون.

طريقة عمل تطبيق روبن هوود Robin Hood متجر جوجل بلاي للاندرويد

قامت الشركة المسئولة عن تطوير هذا البرنامج بنشر أن إجمالي حجم التداول الذي يتم في هذا التطبيق قد وصل إلي مليار دولار أمريكي، وهذا كان سبب من أسباب زيادة واتساع شهرته في عالم البورصة وزيادة استخدامه من قِبل الكثير من الأشخاص الراغبين في التداول، هذا التطبيق قد اكتسب ثقة العديد من الأشخاص لكونه واحدًا من أفضل التطبيقات في ذلك التخصص، فهو يقوم بإتمام عمليات الشراء والبيع لأسهم البورصات، وأيضّا التبادل المجاني للعملات بدون تكاليف أو رسوم.

مميزات تطبيق Robin Hood

• أهم وافضل التطبيقات الأمنة على متجر جوجل بلاي وأبل ستور والتي اكتسبت ثقة العملاء أو المستخدمين له فلا خوف من اختراق خصوصية الحساب او البيانات، فهو يوفر درجة عالية من الأمان والحماية.

• توفير رمز PIN خاص بكل مستخدم للتطبيق.

• يُتيح التطبيق لمستخدميه التداول بسهولة أون لاين.

• يوفر التطبيق لمستخدميه أكثر من طريقة للدفع، إما الفيزا كارد، أو الماستر كارد وغيرها.

• متاح للاستخدام على جميع الهواتف الاندرويد أو الأيفون.

• سهل التحميل والتثبيت.

• يدعم العديد من اللغات المختلفة.

• يتميز بواجهة بسيطة خالية من التعقيد.

• يوفر لك معلومة السعر الحقيقي لتلك الأسهم التي يتم تداولها.

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عملية تحميل تطبيق Robin Hood روبن هوود

عملية التحميل سهلة وبسيطة ما عليك سوى الدخول على متجر جوجل بلاي للاندرويد وتحميل التطبيق من هنا وإنشاء حساب عليه، وهنا تستطيع القيام بعمليات التداول والدخول في عالم البورصة.

سلبيات التطبيق

• لا يدعم الكثير من الأصول المالية.

• دعم العملاء محدود وليس كافيًا.

الخلاصة

تطبيق Robin Hood من أشهر تطبيقات التداول والاستثمار المتاحة اليوم، مهمته تحسين تجربة المستثمرين والمبتدئين على الهواتف الذكية في مجال تداول الأسهم.