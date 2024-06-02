تعمل شركة Microsoft على تطوير روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي لمنصات Xbox، مصمم لتقديم المساعدة الفورية للاعبين والإجابة على استفساراتهم، سيظهر الروبوت كشخصية تتفاعل مع اللاعبين.

روبوت محادثة جديد بالذكاء الاصطناعي قادم إلى أجهزة Xbox لمساعدة اللاعبين!

يشكل هذا التوجه جزءاً من جهود شركة مايكروسوفت لتضمين الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، بعد أن تم تطبيقه في نظام ويندوز وحزمة Office.

سيكون الروبوت بمثابة شخصية افتراضية تتفاعل مع اللاعبين وتستجيب لاستفساراتهم وأوامرهم، وسيعتمد في معلوماته على موقع Xbox Support، مما يسمح له بتقديم نصائح مفيدة ومعالجة الطلبات مثل استرداد المبالغ المدفوعة.

هذا الروبوت معروف داخل الشركة باسم “الوكيل الافتراضي لدعم Xbox”، يمكن للاعبين التفاعل مع هذا الروبوت باستخدام المحادثات النصية أو الصوتية، تماماً كما هو الحال مع ChatGPT.

وقالت هايان تشانغ، المدير العام لقسم الذكاء الاصطناعي للألعاب في شركة إكسبوكس، في تصريح لموقع The Verge: “نحن نختبر الوكيل الافتراضي لدعم إكسبوكس، وهو نموذج أولي لشخصية رسومية يمكنها الإجابة على استفسارات اللاعبين باستخدام الصوت أو النص” .

يشبه روبوت المحادثة الجديد الروبوتات التي تشجع Microsoft عملاءها على إنشائها لأتمتة مهام الدعم، حيث تمتلك شركة مايكروسوفت خدمة Azure AI Bot Service التي تستخدمها شركات كبرى مثل فودافون لإنشاء روبوتات محادثة صوتية خاصة بها.

عند استدعاء الروبوت، يبدأ المحادثة بسؤال اللاعب: “كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟” ، وحينها يطلب اللاعب مساعدته في حل مشكلة معينة تتعلق بخدمات إكس بوكس، يستجيب الروبوت لطلب اللاعب ويقدم المساعدة.

الأسئلة الشائعة:

هل يتطلب استخدام روبوت المحادثة اشتراك خاص؟

لا ، سيتم توفير الروبوت لجميع مستخدمي أجهزة Xbox دون تكاليف إضافية.

ما هي الخدمات التي يمكن أن يقدمها الروبوت؟

يمكنه تقديم النصائح، معالجة الطلبات مثل استرداد المبالغ، والإجابة على استفسارات اللاعبين بناءً على معلومات موقع Xbox Support.