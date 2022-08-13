رقم طيران الإمارات 24 ساعة الرقم المجاني

نوضح لكم اليوم رقم طيران الإمارات الذي يعمل 24 ساعة، يعد طيران الإمارات إحدى أفضل شركات الطيران الرائدة في العالم مع أكثر من 3600 رحلة أسبوعية، وهذه الرحلات إلى 150 مدينة في 80 دولة، يمكنكم الآن تواصل بسهولة أكثر وحجز الرحلات الجوية إلى البلدان التي تريد الذهاب إليها.

رقم طيران الإمارات 24 ساعة

يمكنكم الاتصال بخدمة العملاء في طيران الإمارات على الرقم 1-800-777-3999.

يمكنكم حجز تذاكر طيران الإمارات من خلال الرابط التالي:

https://www.emirates.com

استعلام عن حجز برقم التذكرة طيران الإمارات

نبدأ بتعلم كيفية العثور على رحلة برقم تذكرة محجوز على طيران الإمارات باتباع الخطوات التالية في الأسفل:

اذهب إلى الموقع الرسمي وحجز التذاكر مباشرة من هنا.

انقر على أيقونة إدارة الحجوزات / برامج السفر للعثور على حجوزات لأرقام رحلات طيران الإمارات.

إدخال اسم العائلة.

أدخل الرقم المرجعي للحجز للتحقق من الحجز باستخدام رقم تذكرة طيران الإمارات.

أكمل باقي الإجراءات التي تحتاجها لإكمال عملية الاستعلام أو حجز رحلة طيران الإمارات باستخدام رقم تذكرتك.

درجات السفر على طيران الإمارات

نعرض لكم درجات السفر عبر طيران الإمارات ودرجات السفر كالتالي:

الدرجة الأول

الدرجة الأولى في طيران الإمارات هي أرقى درجات طيران الإمارات، ويتمتع الركاب بالفخامة والرعاية لا مثيل لها، والخصوصية التامة لكل راكب، وقدرة كل راكب على تحويل مقعده إلى سرير، بالإضافة إلى توفير ملابس مفيدة ترطب البشرة، تقديم منتجات للعناية بواحدة من أكثر الشركات شهرة، وعلى رأسها شركة بولجاري.

كما يمتلك كل راكب ثلاجة صغيرة بها مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات، ونظام ترفيهي خاص به أكثر من 2500 قناة تعرض أحدث العروض والأفلام وأحدث الألعاب، والأهم من ذلك، يمكن لكل راكب الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المشروبات المجانية والفاخرة الطعام، يمكن للمسافرين طلب هذه الأطعمة في الوقت الذي يناسبهم، ويمكن لركاب الدرجة الأولى الانتظار في القاعات المخصصة، ويتمتع الركاب في هذه الدرجة بالكثير من الراحة في إجراءات السفر.

الدرجة السياحية

من أهم المزايا التي يتمتع بها الركاب في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات مقعدًا يجعل الركاب يشعرون بالراحة، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي للركاب، يمكن للركاب الاستمتاع بالشحن ومتعة نظام الترفيه، تنطبق هذه الفئة على الأكل الفاخر والمشروبات.

درجة رجال الأعمال

يشتهر مسافرو درجة رجال الأعمال بدرجتهم الفخمة المتميزة، والتي تتمتع بمزايا مماثلة لركاب الدرجة الأولى، وأهمها القدرة على انتظار الركاب المتميزين في قاعة مخصص، ويمكن للمسافرين تحويل مقعدهم إلى سرير للاسترخاء، يشتمل هذا النظام على مجموعة متنوعة من الألعاب بالإضافة إلى نظام الترفيه الحديث الذي يتمتع به ركاب هذه الدرجة، وأهم ما في الأمر أن الركاب في هذه الفئة يمكنهم الاستمتاع بالمأكولات والمشروبات المجانية، كما يحصلون على العديد من المزايا أهمها تتمتع بالعناية الشخصية والمزايا الأخرى.

رقم طيران الإمارات الرقم المجاني

تواصل مع طيران الإمارات على مدار 24 ساعة، أو اتصل بالرقم المجاني لطيران الإمارات 8004969، أو احجز عبر الإنترنت، وقم بتوصيل جدول عملك في أي وقت يناسبك، فنحن نعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، والأهم من ذلك نعم لدينا أفضل مجموعة من الخبراء الذين سيساعدونك في التخطيط لرحلة تناسب متعتك وترفيهك.

وسائل الترفيه والراحة في الرحلة

يمكن الاتصال بشركة طيران الإمارات على مدار الساعة لحجز رحلة طيران، ويمكن للمسافرين على متن الطائرة الاستمتاع بالعديد من وسائل الراحة، بما في ذلك: