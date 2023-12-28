رقم خدمة عملاء الراجحي ٢٤ ساعة.. فروع الراجحي بالأرقام في السعودية

سنستعرض لكم اليوم رقم الراجحي ٢٤ ساعة خدمة العملاء وفروع الراجحي، حيث يوفر مصرف الراجحي خدمة عملاء على مدار 24 ساعة متاحة عبر مجموعة من الخطوط المجانية الموحدة، يمكن للعملاء الاتصال بهذه الخطوط للحصول على المساعدة في أي وقت من اليوم أو الليل.

رقم خدمة عملاء الراجحي ٢٤ ساعة

يعد مصرف الراجحي السعودي من أشهر البنوك السعودية وأكثرها نجاحًا، ويحرص البنك على تسهيل الخدمات على عملائه، وذلك من خلال توفير مجموعة من الأرقام المجانية التي يمكن للعملاء الاتصال بها للحصول على المساعدة في أي وقت من ساعات العمل الرسمية، أو حتى على مدار اليوم.

رقم الراجحي ٢٤ ساعة خدمة العملاء

يقدم مصرف الراجحي مجموعة من الأرقام المجانية التي يمكن للعملاء الاتصال بها للحصول على المساعدة في أي وقت من اليوم، وذلك للاستفسارات أو المشكلات المتعلقة بخدمات البنك.

رقم خدمة العملاء الخاص بالبنك: 920000084

920000084 رقم خدمة العملاء الخاصة بمصرف الراجحي: 8001241222

8001241222 رقم خدمة عملاء التميز الموحد لمصرف الراجحي: 8001248880

8001248880 رقم خدمة عملاء الراجحي الجديدة دوليًا: 00966114603333

00966114603333 رقم خدمة عملاء الراجحي القديمة دوليًا: 8001248880

8001248880 رقم الخط الساخن المجاني على مدار 24 ساعة للأسئلة حول التمويل العقاري: 920003344

920003344 رقم الشكاوى: 8001244455

خدمة الهاتف المصرفي

تقدم خدمة الهاتف المصرفي لمصرف الراجحي مجموعة متنوعة من الخدمات التي تجعل من السهل على العملاء إجراء معاملاتهم المصرفية.

تشمل هذه الخدمات ما يلي:

إمكانية الوصول إلى الخدمة من أي مكان: يمكن للعملاء استخدام هواتفهم الأرضية أو الخلوية للوصول إلى الخدمة المصرفية عبر الهاتف، مما يتيح لهم إجراء معاملاتهم المصرفية من أي مكان في المملكة العربية السعودية أو في الخارج.

يمكن للعملاء استخدام هواتفهم الأرضية أو الخلوية للوصول إلى الخدمة المصرفية عبر الهاتف، مما يتيح لهم إجراء معاملاتهم المصرفية من أي مكان في المملكة العربية السعودية أو في الخارج. إتاحة الخدمة على مدار الساعة: تتوفر خدمة الهاتف المصرفي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح للعملاء بإجراء معاملاتهم المصرفية في أي وقت يناسبهم.

تتوفر خدمة الهاتف المصرفي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح للعملاء بإجراء معاملاتهم المصرفية في أي وقت يناسبهم. مجموعة واسعة من الخدمات: تقدم خدمة الهاتف المصرفي مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك: الاستعلام عن الرصيد التحويلات المالية سداد الفواتير فتح حسابات جديدة طلب بطاقات ائتمان تقديم الشكاوى

تقدم خدمة الهاتف المصرفي مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك:

الفوائد:

تقدم خدمة الهاتف المصرفي العديد من الفوائد للعملاء، بما في ذلك:

الراحة والسهولة: تتيح الخدمة للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك.

تتيح الخدمة للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك. التوفير في الوقت والجهد: توفر الخدمة الوقت والجهد على العملاء الذين يرغبون في إجراء معاملاتهم المصرفية بسرعة وسهولة.

توفر الخدمة الوقت والجهد على العملاء الذين يرغبون في إجراء معاملاتهم المصرفية بسرعة وسهولة. الأمان: تقدم الخدمة مستوى عالٍ من الأمان للعملاء من خلال استخدام أحدث تقنيات التشفير.

كم رقم الهاتف المصرفي الراجحي؟

كما ذكرنا سابقاُ يوفر مصرف الراجحي خدمة عملاء متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن للعملاء التواصل مع خدمة العملاء من خلال مجموعة من الأرقام المجانية، سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

فيما يلي الأرقام المتاحة للتواصل مع خدمة عملاء مصرف الراجحي:

داخل المملكة العربية السعودية: رقم خدمة العملاء القياسي: 8001241222 رقم خدمة العملاء المجاني: 920000084 رقم خدمة العملاء المتميز المجاني: 8001248880

خارج المملكة العربية السعودية: رقم خدمة العملاء الدولي: 00966114603333



رقم خدمة عملاء الراجحي واتساب

يمكن للعملاء التواصل مع خدمة عملاء مصرف الراجحي عبر تطبيق واتساب على الرقم 92003344، في حالة وجود مشكلة في التواصل عبر أرقام الهاتف.

للقيام بذلك، يجب على العميل ترك رسالة على التطبيق تشمل المعلومات التالية:

الاسم

العنوان

رقم الهاتف

الخدمة المطلوبة أو الشكوى

سيتم الرد على العميل في أسرع وقت ممكن.

رقم الراجحي تمويل

يمكن للعملاء التواصل مع خدمة عملاء مصرف الراجحي للتمويل عبر الهاتف على الرقم 920003344 للعملاء العاديين، ورقم 8001248880 للعملاء المميزين.

خطوات التسجيل في خدمات الهاتف المصرفية

لتسجيل حسابك في خدمة الهاتف المصرفي لمصرف الراجحي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اتصل على رقم خدمة العملاء 920003344، واتبع الرسالة الصوتية واختر الرقم 0. اضغط على الرقم 3 لتسجيل رقمك في خدمة الهاتف المصرفي. اضغط على الرقم 1 للتأكيد على التسجيل. أدخل رقم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك. اكتب الأرقام السبعة الأخيرة من حسابك المصرفي. اختر رقمًا سريًا جديدًا يلبي الشروط التالية: أن يكون متسلسلًا من أرقام غير متشابهة.

ألا يعبر عن تقويم سواء ميلادي أو هجري.

ألا يتطابق مع رقم سر البطاقة المصرفية الإلكترونية.

ألا يبدأ بالرقم 0 أو 1.

بعد إكمال هذه الخطوات، سيتم تسجيلك في خدمة الهاتف المصرفي لمصرف الراجحي، وستتمكن من استخدامها لإجراء مجموعة متنوعة من المعاملات المصرفية.

فروع الراجحي بالأرقام

يمتلك مصرف الراجحي شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى فروع في العديد من دول العالم. فيما يلي قائمة بأرقام بعض فروع الراجحي في المملكة العربية السعودية:

فرع الراجحي بالرياض: 00966920003344

00966920003344 فرع الراجحي بالمدينة المنورة: 00966800124122

00966800124122 فرع الراجحي بمكة المكرمة: 00966125311111

00966125311111 فرع الراجحي بجدّة: 0096626999999

0096626999999 فرع الراجحي بالدمام: 0096638111111

يمكنك أيضاً العثور على قائمة كاملة بأرقام فروع الراجحي في المملكة العربية السعودية على موقع الراجحي الإلكتروني.

أسئلة شائعة

ما هو رقم الراجحي داخل المملكة العربية السعودية؟

رقم الراجحي داخل المملكة العربية السعودية هو 920003344. هذا الرقم مجاني للعملاء.

ما هو رقم الراجحي خارج المملكة العربية السعودية؟

رقم الراجحي خارج المملكة العربية السعودية هو 00966114603333. هذا الرقم غير مجاني، وتكلفة المكالمة تختلف حسب الدولة.

كيف يمكنني التواصل مع خدمة عملاء الراجحي؟

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء الراجحي من خلال أحد الطرق التالية:

الاتصال على رقم الهاتف المصرفي 920003344 أو 00966114603333

إرسال رسالة إلى خدمة العملاء على تطبيق واتساب على الرقم 92003344

التواصل مع خدمة العملاء عبر الإنترنت من خلال موقع الراجحي الإلكتروني

التواصل مع خدمة العملاء عبر تطبيق الراجحي للهواتف المحمولة

ما هي ساعات عمل خدمة عملاء الراجحي؟

خدمة عملاء الراجحي متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

ما هي اللغات التي تتحدثها خدمة عملاء الراجحي؟

خدمة عملاء الراجحي تتحدث اللغة العربية والإنجليزية.