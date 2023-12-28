رقم خدمة عملاء الراجحي ٢٤ ساعة.. فروع الراجحي بالأرقام في السعودية
سنستعرض لكم اليوم رقم الراجحي ٢٤ ساعة خدمة العملاء وفروع الراجحي، حيث يوفر مصرف الراجحي خدمة عملاء على مدار 24 ساعة متاحة عبر مجموعة من الخطوط المجانية الموحدة، يمكن للعملاء الاتصال بهذه الخطوط للحصول على المساعدة في أي وقت من اليوم أو الليل.
يعد مصرف الراجحي السعودي من أشهر البنوك السعودية وأكثرها نجاحًا، ويحرص البنك على تسهيل الخدمات على عملائه، وذلك من خلال توفير مجموعة من الأرقام المجانية التي يمكن للعملاء الاتصال بها للحصول على المساعدة في أي وقت من ساعات العمل الرسمية، أو حتى على مدار اليوم.
رقم الراجحي ٢٤ ساعة خدمة العملاء
يقدم مصرف الراجحي مجموعة من الأرقام المجانية التي يمكن للعملاء الاتصال بها للحصول على المساعدة في أي وقت من اليوم، وذلك للاستفسارات أو المشكلات المتعلقة بخدمات البنك.
- رقم خدمة العملاء الخاص بالبنك: 920000084
- رقم خدمة العملاء الخاصة بمصرف الراجحي: 8001241222
- رقم خدمة عملاء التميز الموحد لمصرف الراجحي: 8001248880
- رقم خدمة عملاء الراجحي الجديدة دوليًا: 00966114603333
- رقم خدمة عملاء الراجحي القديمة دوليًا: 8001248880
- رقم الخط الساخن المجاني على مدار 24 ساعة للأسئلة حول التمويل العقاري: 920003344
- رقم الشكاوى: 8001244455
خدمة الهاتف المصرفي
تقدم خدمة الهاتف المصرفي لمصرف الراجحي مجموعة متنوعة من الخدمات التي تجعل من السهل على العملاء إجراء معاملاتهم المصرفية.
تشمل هذه الخدمات ما يلي:
- إمكانية الوصول إلى الخدمة من أي مكان: يمكن للعملاء استخدام هواتفهم الأرضية أو الخلوية للوصول إلى الخدمة المصرفية عبر الهاتف، مما يتيح لهم إجراء معاملاتهم المصرفية من أي مكان في المملكة العربية السعودية أو في الخارج.
- إتاحة الخدمة على مدار الساعة: تتوفر خدمة الهاتف المصرفي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح للعملاء بإجراء معاملاتهم المصرفية في أي وقت يناسبهم.
- مجموعة واسعة من الخدمات: تقدم خدمة الهاتف المصرفي مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك:
- الاستعلام عن الرصيد
- التحويلات المالية
- سداد الفواتير
- فتح حسابات جديدة
- طلب بطاقات ائتمان
- تقديم الشكاوى
الفوائد:
تقدم خدمة الهاتف المصرفي العديد من الفوائد للعملاء، بما في ذلك:
- الراحة والسهولة: تتيح الخدمة للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك.
- التوفير في الوقت والجهد: توفر الخدمة الوقت والجهد على العملاء الذين يرغبون في إجراء معاملاتهم المصرفية بسرعة وسهولة.
- الأمان: تقدم الخدمة مستوى عالٍ من الأمان للعملاء من خلال استخدام أحدث تقنيات التشفير.
كم رقم الهاتف المصرفي الراجحي؟
كما ذكرنا سابقاُ يوفر مصرف الراجحي خدمة عملاء متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكن للعملاء التواصل مع خدمة العملاء من خلال مجموعة من الأرقام المجانية، سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
فيما يلي الأرقام المتاحة للتواصل مع خدمة عملاء مصرف الراجحي:
- داخل المملكة العربية السعودية:
- رقم خدمة العملاء القياسي: 8001241222
- رقم خدمة العملاء المجاني: 920000084
- رقم خدمة العملاء المتميز المجاني: 8001248880
- خارج المملكة العربية السعودية:
- رقم خدمة العملاء الدولي: 00966114603333
رقم خدمة عملاء الراجحي واتساب
يمكن للعملاء التواصل مع خدمة عملاء مصرف الراجحي عبر تطبيق واتساب على الرقم 92003344، في حالة وجود مشكلة في التواصل عبر أرقام الهاتف.
للقيام بذلك، يجب على العميل ترك رسالة على التطبيق تشمل المعلومات التالية:
- الاسم
- العنوان
- رقم الهاتف
- الخدمة المطلوبة أو الشكوى
سيتم الرد على العميل في أسرع وقت ممكن.
رقم الراجحي تمويل
يمكن للعملاء التواصل مع خدمة عملاء مصرف الراجحي للتمويل عبر الهاتف على الرقم 920003344 للعملاء العاديين، ورقم 8001248880 للعملاء المميزين.
خطوات التسجيل في خدمات الهاتف المصرفية
لتسجيل حسابك في خدمة الهاتف المصرفي لمصرف الراجحي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- اتصل على رقم خدمة العملاء 920003344، واتبع الرسالة الصوتية واختر الرقم 0.
- اضغط على الرقم 3 لتسجيل رقمك في خدمة الهاتف المصرفي.
- اضغط على الرقم 1 للتأكيد على التسجيل.
- أدخل رقم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك.
- اكتب الأرقام السبعة الأخيرة من حسابك المصرفي.
- اختر رقمًا سريًا جديدًا يلبي الشروط التالية:
- أن يكون متسلسلًا من أرقام غير متشابهة.
- ألا يعبر عن تقويم سواء ميلادي أو هجري.
- ألا يتطابق مع رقم سر البطاقة المصرفية الإلكترونية.
- ألا يبدأ بالرقم 0 أو 1.
بعد إكمال هذه الخطوات، سيتم تسجيلك في خدمة الهاتف المصرفي لمصرف الراجحي، وستتمكن من استخدامها لإجراء مجموعة متنوعة من المعاملات المصرفية.
فروع الراجحي بالأرقام
يمتلك مصرف الراجحي شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى فروع في العديد من دول العالم. فيما يلي قائمة بأرقام بعض فروع الراجحي في المملكة العربية السعودية:
- فرع الراجحي بالرياض: 00966920003344
- فرع الراجحي بالمدينة المنورة: 00966800124122
- فرع الراجحي بمكة المكرمة: 00966125311111
- فرع الراجحي بجدّة: 0096626999999
- فرع الراجحي بالدمام: 0096638111111
يمكنك أيضاً العثور على قائمة كاملة بأرقام فروع الراجحي في المملكة العربية السعودية على موقع الراجحي الإلكتروني.
أسئلة شائعة
ما هو رقم الراجحي داخل المملكة العربية السعودية؟
رقم الراجحي داخل المملكة العربية السعودية هو 920003344. هذا الرقم مجاني للعملاء.
ما هو رقم الراجحي خارج المملكة العربية السعودية؟
رقم الراجحي خارج المملكة العربية السعودية هو 00966114603333. هذا الرقم غير مجاني، وتكلفة المكالمة تختلف حسب الدولة.
كيف يمكنني التواصل مع خدمة عملاء الراجحي؟
يمكنك التواصل مع خدمة عملاء الراجحي من خلال أحد الطرق التالية:
- الاتصال على رقم الهاتف المصرفي 920003344 أو 00966114603333
- إرسال رسالة إلى خدمة العملاء على تطبيق واتساب على الرقم 92003344
- التواصل مع خدمة العملاء عبر الإنترنت من خلال موقع الراجحي الإلكتروني
- التواصل مع خدمة العملاء عبر تطبيق الراجحي للهواتف المحمولة
ما هي ساعات عمل خدمة عملاء الراجحي؟
خدمة عملاء الراجحي متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
ما هي اللغات التي تتحدثها خدمة عملاء الراجحي؟
خدمة عملاء الراجحي تتحدث اللغة العربية والإنجليزية.