يمكنك التعرف على رقم خدمة عملاء أورانج dsl الأرضي في المقالة الحالية وهو 16333 حيث يمكنك الاتصال به من خلال الخط الأرضي أو يمكنك أيضًا الاتصال بنفس الرقم من أي تليفون محمول، ولو ترغب في المراسلة بالبريد فعنوان شركة أورانج هو 2005 ج كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، مصر، والرقم البريدي: 11221 وتقدم شركة أورانج العديد من العروض الخاصة بالاشتراك بالانترنت الأرضي منها Home internet وكذلك Home 4G وكذلك التحكم في إعدادات الاشتراك وفي هذا الموضوع سنلقي نظرة على تلك العروض.

رقم خدمة عملاء أورانج dsl الأرضي

بعدما عرفنا أن رقم خدمة عملاء أورانج dsl الأرضي هو 16333 وهي خدمة العملاء المسؤولة عن خدمة الانترنت الأرضية وينقسم اشتراك الانترنت الأرضي للعديد من السرعات فمثلا هناك باقة المائة والعشرين: سرعة الـ 30 ميجا باشتراك شهري 120 جنيه وتحصل منه على باقة 140 جيجا استهلاك والحصول على الراوتر مجانًا، وهناك باقة الـ 150 والسرعة 30 ميجا ورصيد الباقة 180 جيجا وراوتر مجانًا، واشتراك شهري بـ 150 جنيه.

باقات اضافية يمكنك التعرف عنها من رقم خدمة عملاء أورانج dsl الأرضي

وهناك باقة الـ 250 جنيه حيث تدفع شهريا 250 جنيه وتستمتع بسرعة 30 ميجا وسعة تحميل 300 جيجا وراوتر مجاني، وهناك باقة الـ 400 جنيه وهي تعطيك سرعة 30 ميجا ورصيد الباقة 500 جيجا تحميل، وراوتر مجاني، وهناك باقة الـ 300 جنيه شهريًا وتعطيك سرعة 70 ميجا بايت في الثانية، ورصيد الباقة 250 جيجا تحميل وتشتري الراوتر بسعر 200 جنيه، وهناك باقة الـ 500 جنيه وتعطي لك سرعة 100 ميجا بايت ف يالثانية ورصيد الباقة 400 جيجا، وتشتري الراوتر بـ 200 جنيه، وهناك باقة الـ 700 جنيه وتعطيك سرعة 100 ميجا، وتحميل 600 جيجا شهريًا، وتشتري الراوتر فيها 200 جنيه.

وبالنسبة للباقات الأكثر مبيعا بعدما اتصل موقع نجوم مصرية بـ رقم خدمة عملاء أورانج dsl الأرضي وجد أن باقة الـ 150 جنيه بسرعة 30 ميجا بايت كل ثانية هي الأكثر مبيعا والتي تعطيك تحميل سعة 180 جيجا، وراوتر مجاني، وعليك أن تعرف مجموعة من المعلومات عن جميع الباقات وهي أنك بعد استهلاك رصيد الباقة تنخفض السرعة لـ 256 كيلو، ويمكنك شحن رصيد اضافي للباقة بسعر 1.5 جنية للجيجا الواحدة واستخدام الخدمة علي سرعتك الاساسية، وهذه الأسعار غير شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة، كذلك أن سرعة الإنترنت تعتمد على قدرة تحمل خطك الأرضي، ويتم تفعيل الخدمة على سرعة تبدأ من 2 ميجا وفي خلال اسبوعين يتم زياده السرعة تدريجياً لأقصى سرعة يتحملها الخط الأرضي.