رقم الراجحي 24 ساعة مجانًا

خصص مصرف الراجحي رقم هاتف للتواصل والاستعلام عن الخدمات، لأنه يعتبر من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية وخارجها، ويثق به الملايين من الناس سواء أكانوا أفرادًا عاديين أم مستثمرين.

رقم الراجحي 24 ساعة

يقدم مصرف الراجحي خدمة العملاء على مدار الساعة، وخدمة العملاء على مدار الساعة، كما قام البنك بتخصيص مجموعة من الأرقام الموحدة المجانية لخدمة العملاء في مناطق متعددة، بما في ذلك هذه الأرقام المجانية: (9200000084).

رقم خدمة عملاء مصرف الراجحي المجاني للعملاء الجدد هو: (8001241222). رقم خدمة العملاء المتميز الموحد المجاني من مصرف الراجحي هو: (8001248880). الرقم الدولي الموحد المجاني لعملاء مصرف الراجحي الجدد هو: (00966114603333). هذا هو الرقم المجاني الموحد لعملاء بنك راج القدامى: (8001248880). رقم الواتساب الموحد لخدمة عملاء مصرف الراجحي هو: (920003344). رقم خدمة عملاء الراجحي على مدار 24 ساعة لاستفسارات خدمة الرهن العقاري: (920003344). خدمة عملاء الراجحي موبايل 24 ساعة لتقديم شكوى أو الاستفسار عن شكوى يرجى الاتصال على: (8001244455).

طريقة التواصل مع مصرف الراجحي

يوفر مصرف الراجحي مجموعة من الأرقام للتواصل خارج المملكة العربية السعودية، كما يقوم بتعيين رقم هاتف مصرفي مجاني يتيح للعملاء التحقق من حساباتهم ومعرفة الأرصدة أو التحويلات وكافة تفاصيلها، بما في ذلك:

تغيير رقم جوال مصرف الراجحي.

تحقق من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك.

توفر البنوك رقماً دولياً للتواصل مع العملاء خارج المملكة، وهذه الأرقام كالتالي:

رقم مصرف الراجحي للعملاء الحاليين: (+966920003344).

هذا جوال الراجحي مجاني للعملاء خارج المملكة: (+966114603333).

رقم هاتف البنك الموحد داخل المملكة العربية السعودية: 8001241222.

الرقم المجاني لبنك الراجحي للتمويل العقاري

يوفر مصرف الراجحي رقم 966920003344 متوفر على مدار 24 ساعة ويوفر خدمة عملاء متكاملة تستجيب لشكاوى العملاء واستفساراتهم دون انقطاع.

أو يمكنك التواصل بسهولة من خلال “نموذج” عبر موقع الراجحي يتم ملؤه ببيانات العميل وهي:

الاسم.

رقم الجوال.

رقم الهوية أو الإقامة.

البريد الإلكتروني.

المنتج.

تم استعراض لكم رقم الرجحي الذي يعمل 24 ساعة نتمنى أن نكون أفادناكم.