شرح تطبيق رصيدي من متجر جوجل بلاي للاندرويد لشراء جواهر فري فاير وشدات ببجي

تطبيق رصيدي على متجر جوجل بلاي للاندرويد من أسهل الطرق وأكثرهم أمانًا والتي تساعدك في شحن جواهر فري فاير وكذلك شراء شدات ببجي عن طريق الرصيد، الآن تستطيع شحن حسابك بواسطة الرصيد العادي الخاص بالهاتف وبكل الشبكات المتاحة في مصر، التطبيق يحوي العديد من المزايا والتي من أبرزها توفير الأمان والسرعة، حيث يمكنك شحن وإضافة المبلغ المشحون برصيدك بسرعة فائقة كما يمكن من خلال التطبيق ارسال الرصيد من هاتفك بطريقة مباشرة وسهلة، كما يتوفر فريق دعم متواجد من أجلك وبشكل دائم لتقديم المساعدة.

ماذا يقدم لك تطبيق رصيدي من خدمات ؟

تستطيع شحن حسابك من خلال تطبيق رصيدي بواسطة الرصيد العادي الخاص بالهواتف، كما يمكنك طلب أي نوع غير متوفر من الخدمات لتتم إضافتها بالتطبيق، كما يقوم التطبيق بإتاحة العديد من الخدمات والتي من أهمها :-

• شراء وشحن حسابك في Pubg Mobile مع شراء منتجات رقمية بواسطة الرصيد.

• شحن حسابك في Roblox عن طريق الرصيد مع شراء منتجات رقمية بواسطة الرصيد.

• شحن حسابك في Free Fire.

• شراء دايموندز.

• تحويل فودافون كاش دون رسوم.

تطبيق رصيدي ونظام الدعوة

• الآن يمكنك الربح من خلال دعوتك للأصدقاء، حيث يمكنك معرفة الرمز الخاص من النقر على القائمة ثم التوجه لصفحة الحساب.

• قم بنسخ رمز الدعوة ومشاركته مع الأصدقاء.

• وعلى كل كارت ب 10 جنيه يتم شحنه من قِبل أحد أصدقائك سوف يصلك 0.25 قرش.

• فضلاً عن حصول أصدقائك على مكافأة في كل مرة يتم فيها شحن كارت من خلالها.

مزايا تطبيق رصيدي لشحن جواهر فري فاير وشدات ببجي

• يمكنك مع تطبيق رصيدي ارسال رصيد من هاتفك الخاص مباشرة أو شحن كروت ( أورانج – اتصالات – فودافون ).

• وبما انك لا تحتاج لإدخال اي بيانات كروت بطاقات فأنت تتمتع بخصوصية وأمان تام.

• إضافة المبلغ الذي ترغب بشحنة برصيدك لا يستغرق أي وقت فالسرعة شعار تطبيق رصيدي.

• المساعدة دائماً متوفرة على مدار اليوم والساعة من خلال فريق دعم متواجد لأجلك بدوام كامل.

• متاح لكل خدمة من التطبيق شرح جميل ومبسط.

معلومات إضافية عن تطبيق رصيدي

• جاء التطبيق بحجم صغير لا يتجاوز حجمه 59M ويُمكنك تحميله من متجر جوجل بلاي للاندرويد من هنا.

• قام فريق تطبيق رصيدي بتحديثه في 16 سبتمبر 2021.

• قام بتثبيت هذا التطبيق حتى الأن حوالي 50 الف مستخدم.

• تم تقييم المحتوى بأنه مناسب لمن يبلغ 3 أعوام فما فوق.

• يتطلب التطبيق نظام تشغيل Android.