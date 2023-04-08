رصد هاتف Vivo T2 5G على موقع “Geekbench” وفيديو دعائي للهاتف

تم رصد مواصفات هاتف Vivo T2 5G على موقع Geekbench قبل إطلاقه، ومن المتوقع أن يتميز بشريحة معالج Snapdragon 695 SoC وذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت.ط

ويُتوقع أن يعمل هذا الهاتف الجديد بنظام Android 13 ويحمل وحدة كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 64 ميجابكسل وشاشة AMOLED بدقة full HD+ وسطوع يصل إلى 1300 نيت.

وتم تسجيل هاتف Vivo على موقع Geekbench برقم الطراز (V2240) بتاريخ 6 أبريل، ويُعتقد أنه ينتمي إلى هاتف Vivo T2 5G، وحصل الهاتف على 678 نقطة في الاختبار الأحادي النواة و 1933 نقطة في الاختبار المتعدد النواة، كما يشير القائمة إلى وجود 5.33 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، والتي يمكن تحويلها إلى 6 جيجابايت عل الورق، ويعمل الهاتف بنظام Android 13.

وبحسب القائمة، سيعمل الهاتف بشريحة معالجة ثمانية النواة تحمل اسم “Holi”، وتظهر القائمة نواة معالجة مركزية بسرعة تصل إلى 2.21 جيجاهرتز وستة أنوية بحد أقصى 1.80 جيجاهرتز، وتشير هذه السرعات إلى وجود شريحة Snapdragon 695 SoC على هاتف Vivo T2 5G.

وسيتم الكشف عن تصميم الهاتف الجديد من خلال الإعلانات الدعائية التي تم نشرها عبر موقع Flipkart، كما يتوقع أن ينتمي الهاتف إلى الفئة المتوسطة، ويتنافس في السوق مع هواتف أخرى تدعم تقنية الإتصال بشكبة الجيل الخامس 5G.

فيديو دعائي لـ Vivo T2 5G تم نشره على يوتيوب

ومن المُتوقع أن يأتي الهاتف مزودًا بميزات تقنية عالية، مثل الشحن السريع ومستشعر بصمات الأصابع ومنفذ USB-C وغير ذلك، في إنتظار الكشف عن المزيد من المواصفات والميزات عن الهاتف من خلال الإعلان الرسمي للشركة.

من المُقرر إطلاق هواتف Vivo T2 5G و Vivo T2x 5G في الهند في تاريخ 11 أبريل 2023، وسيتم بيعها عبر الموقع الرسمي لشركة Vivo، وموقع Flipkart وبعض المتاجر في البلاد.