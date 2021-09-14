بـ 5 ألوان ومعالج أسرع| أبل تُعلن رسميًا مواصفات وسعر سلسلة آيفون 13

بعد طول انتظار وترقب، أعلنت شركة أبل الأمريكية رسميًا، عن إطلاق سلسلة آيفون 13 الجديدة، وشملت النسخة العادية والميني والبرو والماكس، حاملة عدد من المواصفات الرائعة، لعل من أبرزها أن كاميرات الهاتف الجديدة، ستأتي بشكل قطري وليست عمودي من الخلف، وهو ما توقعناه في مقالات سابقة، كما تم العمل على تحسين الرؤية بشكل عام من خلال زيادة قدرة السطوع في الشاشة بنسبة 28%، بينما سيتم توفير الهاتف بحجم 6.1 و6.7 انش.

أبرز مواصفات سلسل آيفون 13

سيتم الاهتمام بشكل كبير بجودة ودقة الكاميرات، التي ستدعم وضعية التصوير السينمائي الأحدث، وميزة التثبيت البصري.

يحتوي على عدسة 12Mp مع فتحة f/1.5

يحمل بطارية أكبر من سابقيه، من أجل عمر أطول.

سعة الهواتف: 128 و256 و512 جيجا.

تحمل معالج A15 ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية.

الهواتف مقاومة للماء والأتربة بمعيار iP68.

يتوفر بخمسة ألوان (الأسود – الأزرق – الأبيض – الوردي – الأحمر).

يأتي بتصميم متين وأنيق وبحواف مسطحة وإطار من الألومنيوم.

أسعار سلسلة آيفون 13

يبدأ أيفون 13 النسخة العادية من 799 دولار أمريكي تقريبًا.

آيفون 13 ميني يبدأ من 699 دولار.

أما النسخة البرو iPhone 13 Pro ، فيبدأ من 999 دولار.

بينما سيكون أغلى سعر من نصيب النسخة الماكس بدءًا من 1009 دولارات.

كما أعلنت الشركة أيضًا عن إطلاق آيباد برو وآيباد إير والساعة الجديدة.