رسميًا.. طرح سلسلة Oppo Reno 14 في السوق المصري ببطارية عملاقة 

أعلنت شركة أوبو عن اطلاق سلسلة Oppo Reno 14 لتنافس هواتف الفئة المتوسطة بقوة، حيث تضم هذه السلسلة 3 هواتف ببطارية عملاقة وألوان رائعة ومواصفات خرافية سنتعرف عليها عبر المقال مع سعر كل هاتف من السلسلة.

مواصفات هاتف Oppo Reno 14F 5G

تم صنع هاتف أوبو بخامات خارجية من البلاستيك ويبلغ وزنه 180 جرام والأبعاد 158.1x75x7.7 مم، ويدعم تركيب شريحتين اتصال 5G مع إمكانية إضافة شريحة واحدة وكارت ميموري، كما إنه مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68/IP69 بالإضافة إلى المواصفات التالية:

المواصفات التفاصيل المعالج ثماني النواة كوالكوم سناب دراجون 6 جين الشاشة أموليد بقياس 8.75 بوصة مع دقة 1080×2372 بيكسل وجودة FHD، وسطوع يصل إلى 1400 شمعة ، بالإضافة إلى طبقة حماية على الشاشة AGC Dragontrail DT Star D+ مساحة التخزين 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل وتدعم تصوير الفدجيوهات بجودة 1080p@30fps الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وبها مثبت بصري، اما الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل ، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل البطارية 6000 مللي أمبير نظام التشغيل اندرويد 15 ألوان الهاتف الأزرق والبينك سعر الهاتف سعر النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام في السوق المصري 18000 جنيه ، أما النسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام فبسعر 20000 جنيه

مواصفات هاتف Oppo Reno 14

وزن الهاتف 187 جرام والأبعاد 157.9×74.7×7.3 مم مع خامات خارجية من الزجاج وإطار ألمونيوم، ويدعم شريحتين اتصال 5G ولكنه لا يدعم تركيب كارت ميموري بالإضافة إلى المواصفات التالية:

المواصفات التفاصيل المعالج معالج ميدياتك ثماني النواة الشاشة أموليد بقياس 6.59 بوصة وجودة FHD ودقة 1256×2760 مساحة التخزين 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام الكاميرا الأمامية 50 ميجا بيكسل وتدعم تصوير الفديوهات بجودة 2160p@60fps الكاميرا الخلفية ثنائية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل ، الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل البطارية 6000 مللي أمبير نظام التشغيل اندرويد 15 ألوان الهاتف الأبيض والأخضر الغامق سعر الهاتف سعر النسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام في السوق المصري 27000 جنيه

مواصفات التفاصيل المعالج معالج ميدياتك 8450 ثماني النواة الشاشة نفس الشاشة المتواجدة بهاتف Oppo Reno 14 لكن بقياس 6.83 بوصة ودقة 1272×2800 الوزن 201 جرام مع أبعاد 163.4x77x7.5 مم ألوان الهاتف الأبيض والتيتانيوم الكاميرا الخلفية العدسة المخصصة للتصوير بزاوية واسعة تأـي بدقة 50 ميجا بيكسل البطارية 6200 مللي أمبير سعر الهاتف سعر النسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 37000 في السوق المصري

أخيرًا تعد سلسلة Oppo Reno 14 من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والمتوسطة العليا وقد ذكرنا لمستخدمي هواتف الأندرويد مواصفات الهواتف كاملة مع السعر لأختيار الأنسب.