رسميًا.. طرح سلسلة Oppo Reno 14 في السوق المصري ببطارية عملاقة 

آلاء الجوهري

أعلنت شركة أوبو عن اطلاق سلسلة Oppo Reno 14 لتنافس هواتف الفئة المتوسطة بقوة، حيث تضم هذه السلسلة 3 هواتف ببطارية عملاقة وألوان رائعة ومواصفات خرافية سنتعرف عليها عبر المقال مع سعر كل هاتف من السلسلة. 

تم صنع هاتف أوبو بخامات خارجية من البلاستيك ويبلغ وزنه 180 جرام والأبعاد 158.1x75x7.7 مم، ويدعم تركيب شريحتين اتصال 5G مع إمكانية إضافة شريحة واحدة وكارت ميموري، كما إنه مقاوم للماء والغبار بشهادة IP68/IP69 بالإضافة إلى المواصفات التالية: 

المواصفات التفاصيل 
المعالج ثماني النواة كوالكوم سناب دراجون 6 جين 
الشاشة  أموليد بقياس 8.75 بوصة مع دقة 1080×2372 بيكسل وجودة FHD، وسطوع يصل إلى 1400 شمعة، بالإضافة إلى طبقة حماية على الشاشة AGC Dragontrail DT Star D+ 
مساحة التخزين 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام 
الكاميرا الأمامية  32 ميجا بيكسل وتدعم تصوير الفدجيوهات بجودة 1080p@30fps 
الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وبها مثبت بصري، اما الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل، والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل 
البطارية 6000 مللي أمبير  
نظام التشغيل اندرويد 15 
ألوان الهاتف  الأزرق والبينك 
سعر الهاتف سعر النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام في السوق المصري 18000 جنيه، أما النسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام فبسعر 20000 جنيه 

مواصفات هاتف Oppo Reno 14 

وزن الهاتف 187 جرام والأبعاد 157.9×74.7×7.3 مم مع خامات خارجية من الزجاج وإطار ألمونيوم، ويدعم شريحتين اتصال 5G ولكنه لا يدعم تركيب كارت ميموري بالإضافة إلى المواصفات التالية: 

المواصفات التفاصيل 
المعالج معالج ميدياتك ثماني النواة  
الشاشة  أموليد بقياس 6.59 بوصة وجودة FHD ودقة 1256×2760  
مساحة التخزين 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام 
الكاميرا الأمامية  50 ميجا بيكسل وتدعم تصوير الفديوهات بجودة 2160p@60fps 
الكاميرا الخلفية ثنائية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل 
البطارية 6000 مللي أمبير  
نظام التشغيل اندرويد 15 
ألوان الهاتف  الأبيض والأخضر الغامق 
سعر الهاتف سعر النسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام في السوق المصري 27000 جنيه
مواصفات التفاصيل 
المعالج معالج ميدياتك 8450 ثماني النواة  
الشاشة  نفس الشاشة المتواجدة بهاتف Oppo Reno 14 لكن بقياس 6.83 بوصة ودقة 1272×2800  
الوزن201 جرام مع أبعاد 163.4x77x7.5 مم
ألوان الهاتف  الأبيض والتيتانيوم
الكاميرا الخلفية العدسة المخصصة للتصوير بزاوية واسعة تأـي بدقة 50 ميجا بيكسل
البطارية 6200 مللي أمبير  
سعر الهاتفسعر النسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 37000 في السوق المصري

أخيرًا تعد سلسلة Oppo Reno 14 من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والمتوسطة العليا وقد ذكرنا لمستخدمي هواتف الأندرويد مواصفات الهواتف كاملة مع السعر لأختيار الأنسب.

آلاء الجوهري

كاتبة صحفية لدي نجوم مصرية حاصلة على شهادة بكالوريوس نظم معلومات إدارية، أسعى دائمًا إلى تقديم معلومات مفيدة للزائر بكل شفافية ووضوح


قد يهمك:
