تقنية

رسميًا.. شركة أوبو تعلن عن الهواتف التي ستحصل على أندرويد 14

أحمد رجب فايد

يتوقع أن تحصل شركة أوبو على تحديث أندرويد 14 لهواتفها الذكية في المستقبل، حيث يتضمن الإصدار الجديد 11 هاتفًا ذكيًا من فئات الهواتف العليا والمتوسطة، وعلى الرغم من عدم تضمين هاتف Find N2 Flip القابل للطي في القائمة، لكن من المتوقع أن يحصل هذا الهاتف على التحديث في وقتٍ لاحق، ومن المتوقع إصداره في نهاية العام الحالي للفئات العليا، وللإصدارات الأخرى في بداية العام المقبل، وهو ما يتبعه الشركة في تحديث أندرويد 13.

رسميًا.. شركة أوبو تعلن عن الهواتف التي ستحصل على أندرويد 14

نظام أندرويد 14 من جوجل

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يجري حاليًا تجربة نظام أندرويد 14 من قِبل جوجل، وتقوم أوبو أيضًا بتجربة التحديث، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الإصدار النهائي من النظام خلال بضعة أشهر، ويتضمن نظام أندرويد 14 العديد من المزايا الجديدة مثل تحسين استهلاك البطارية وتعزيز خصوصية المستخدم وأمان الأجهزة، وغيرها من المزايا الأخرى التي ستضيفها أوبو إلى واجهتها الخاصة المبنية على نظام أندرويد، والتي تطلق عليها اسم ColorOS.

رسميًا.. شركة أوبو تعلن عن الهواتف التي ستحصل على أندرويد 14
رسميًا.. شركة أوبو تعلن عن الهواتف التي ستحصل على أندرويد 14

مشاكل أوبو في دول الاتحاد الأوروبي

يواجه أوبو بعض المشاكل في دول الاتحاد الأوروبي، حيث قررت الشركة الخروج من السوق الألمانية بعد معركة قضائية مع شركة نوكيا، وتواجه أيضًا اضطرابات في فرنسا، وتتردد الشائعات حول احتمالية خروج الشركة الصينية من منطقة الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من ذلك وعدت أوبو المستخدمين في ألمانيا بتوفير التحديثات اللازمة لأجهزتهم رغم انسحاب الشركة من السوق وإيقاف مبيعاتها في البلاد.

رسميًا.. شركة أوبو تعلن عن الهواتف التي ستحصل على أندرويد 14
رسميًا.. شركة أوبو تعلن عن الهواتف التي ستحصل على أندرويد 14

هواتف أوبو التي ستحصل على أندرويد 14

  1. A98
  2. Oppo A78
  3. Oppo A77
  4. Oppo A57
  5. Oppo Reno 8 Pro
  6. Oppo Reno 8
  7. Oppo Reno 8T
  8. Oppo Reno 7
  9. Oppo Find X5
  10. Oppo Find X5 Pro
  11. Oppo Find X3 Pro
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أحمد رجب فايد
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