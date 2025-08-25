تقنية

رسميًا.. سعر ومواصفات هاتف HONOR Magic V5 بوزن خفيف وبطارية عملاقة

آلاء الجوهري

أعلنت شركة هونر عن سعر ومواصفات هاتف HONOR Magic V5 القابل للطي في السوق المصري، وجاء الهاتف بتصميم نحيف ووزن خفيف مع بطارية عملاقة تدوم على مدار اليوم، كما إنه مقاوم للماء والغبار بشهادة IP58/IP59، بجانب الكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها خلال المقال.

يبلغ وزن هاتف هونر الجديد 217 أو 222 جرام ، والأبعاد قبل الطي 156.8×145.9×4.1 مم، بينما بعد الطي 156.8×74.3×8.8 مم، ويمتلك المواصفات التالية:

المواصفات التفاصيل 
المعالج معالج كوالكوم 8 ايليت سناب دراجون ثماني النواة
الشاشة  قبل الطي أموليد بقياس 7.95 بوصة مع دقة 2172×2352 بيكسل وسطوع يبلغ 5000 شمعة، أما بعد الطي بقياس 6.43 بوصة ودقة 1060×2376 بيكسل
مساحة التخزين يأتي بمساحة 256 أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام، أو 1 تيرا مع 12 أو 16 جيجا رام 
الكاميرا الأمامية  بدقة 20 ميجا بيكسل وتدعم تصوير الفديوهات بجودة 2160p@30fps 
الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وتدعم مثبت بصري، الثانية بيريسكوب بدقة 64 ميجا بيكسل، والثالثة بدقة 50 ميجا بيكس وهي المسئولة عن التصوير الواسع
البطارية 5820 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، وشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط،  والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 5 واط
نظام التشغيل اندرويد 15 
ألوان الهاتف  الأبيض، الذهبي، الأسود، البني
شبكات الاتصال5G
تم الإعلان عن سعر الهاتف الجديد من شركة هونر في السوق المصري للنسخة سعة 512 جيحا بايت مع 16 جيجا رام ليبلغ 85650 جنيه.

عن الكاتب:
آلاء الجوهري

كاتبة صحفية لدي نجوم مصرية حاصلة على شهادة بكالوريوس نظم معلومات إدارية، أسعى دائمًا إلى تقديم معلومات مفيدة للزائر بكل شفافية ووضوح


