رسميًا إطلاق سلسلة Vivo S15 في الصين مع شاشات أوليد 120 هرتز وكاميرات ثلاثية والمزيد

كما هو مقرر عقدت شركة فيفو اليوم مؤتمر إطلاق جديد في موطنها الصين، وأعلنت إطلاق هاتفين ذكيين جديدين، وهما Vivo S15 وS15 Pro، وأصبح الآن لدينا مواصفات رسمية بعيدًا عن التسريبات والشائعات التي أطلقت في وقت سابق عبر تقارير عديدة على شبكة الإنترنت، ودعونا الآن نلقِ نظرة على المواصفات الرئيسية والسعر والتوافر لسلسلة فيفو الجديدة 2022.

سلسلة Vivo S15

التصميم والشاشة

أولت الشركة الصانعة الصينية اهتمامًا في تصميم الهاتفين، حيث يتميز الجزء الأمامي في سلسلة S15 بشاشة منحنية بزاوية 60 درجة مع زوايا دائرية، كما يضم كلا الطرازين، فتحة ثقب في الوسط لكاميرا التقاط صور السيلفي، كما يضم الجزء الخلفي إعدادًا كبيرًا لكاميرا ثلاثية على كل من الإصدارين، الأساسي ومتغير Pro، كما أنه يتميز بإطار من الألومنيوم على الجانبين.

يحتوي طراز Vivo S15 الأساسي على شاشة Samsung E4 AMOLED بمقاس 6.62 بوصة، التي تتميز بدقة + Full HD، فيما الطراز الأعلى S15 Pro يتميز بشاشة أصغر بحجم 6.56 بوصة من Samsung E5 AMOLED ذات دقة + Full HD ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز، مع دعم + HDR10 ومعدل أخذ العينات باللمس 1000 هرتز، بالإضافة إلى شريحة عرض مستقلة مخصصة أيضًا.

المعالج

تم تجهيز Vivo S15 بمعالج Qualcomm Snapdragon 870 Peak Edition الجديد، بينما يعمل طراز S15 Pro بواسطة معالج MediaTek Dimensity 8100، وسيتم إطلاق كلا الطرازين إما بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت و 256 جيجابايت من التخزين الداخلي، وتعمل سلسلة S15 بنظام التشغيل Android 12 و نظام OriginOS Ocean المخصص.

البطارية

يحتوي الطراز الأساسي Vivo S15 على بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، كما يحتوي طراز Pro أيضًا على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، ولكنها تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات، حيث يمكن شحن بطارية S15 خلال مدة 18 دقيقة فقط، ويمكن شحن S15 Pro بنسبة 70 بالمائة وشحنه بالكامل في 30 دقيقة فقط.

الكاميرا

يتميز الإصدار الأساسي بإعداد كاميرا ثلاثية تشتمل على مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وفي المقدمة يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، ويتميز الإصدار Pro أيضًا بثلاث كاميرات خلفية، ولكن مع مستشعر أساسي 50 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة 13 ميجابكسل، ومستشعر أبيض وأسود 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

الميزات الأخرى لسلسلة Vivo S15

تشمل الميزات الأخرى لسلسلة S15:

ماسح بصمات الأصابع في الشاشة.

فتحات SIM ثنائية النانو.

تدعم الاتصال: WiFi 6، و Bluetooth 5.1 على S15 و Bluetooth 5.3 على S15 Pro.

نظام تحديد المواقع على S15 ونظام تحديد المواقع ثنائي النطاق على S15 Pro و NFC.

منفذ USB من النوع C.

سعر سلسلة Vivo S15 والألوان والتوافر

تتوفر سلسلة Vivo S15 بعدة خيارات للألوان وتكوينات تخزين متعددة، فيأتي الطراز الأساسي بخيارات ألوان: أزرق، و الذهبي، و الأسود، بينما يتوفر طراز Pro فقط بلونين: الأزرق والأسود ، وأما الأسعار فهي كما يلي:

S15

تكوين 8 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر (حوالي 400 دولار أمريكي).

تكوين 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر (حوالي 444 دولار أمريكي).

تكوين 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر (حوالي 488 دولار أمريكي).

S15 برو

تكوين 8 جيجا بايت + 256 جيجا بايت بسعر (حوالي 503 دولار أمريكي).

تكوين 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر (548 دولار أمريكي تقريبًا).

تتوفر سلسلة Vivo S15 للبيع حاليًا للطلبات المسبقة في الصين، وسيبدأ البيع اعتبارًا من 27 مايو الجاري، ولم تتوفر أي معلومات حول موعد إطلاقه للسوق العالمية.