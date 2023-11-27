رسميًا.. إطلاق تحديث One UI 6.0 لأجهزة Galaxy Tab S8 وGalaxy A73 بهذه المميزات
أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق تحديث One UI 6.0 من واجهة المستخدم على مجموعة من الأجهزة الخاصة بها بما في ذلك أجهزة التابلت الحديثة وآخر إصدارات الهواتف الذكية، وهذا التحديث يعتمد على نظام التشغيل أندرويد 14، تعرف معنا فيما يلي على مميزات هذا التحديث.
موعد إطلاق تحديث One UI 6.0
أعلنت سامسونج عن وصول تحديث One UI 6.0 إلى الهواتف المؤهلة له في شهر نوفمبر الجاري إذا كان المستخدم يستخدم هذه الهواتف داخل أوروبا بينما إذا كان خارجها فسوف يتم إطلاق التحديث لهم خلال الفترة القادمة.
ولذلك يمكن للمتواجدين داخل أوروبا البحث عن التحديث في تطبيق إعدادات الأجهزة الخاصة بهم؛ حيث تشمل الأجهزة المؤهلة لهذا التحديث كل من Galaxy Tab S8 وكذلك جهاز Galaxy A73 وهما من الأجهزة الحديثة التي أطلقتها شركة سامسونج.
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مميزات تحديث One UI 6.0
يأتي تحديث One UI 6.0 بالعديد من المميزات وتشمل ما يلي:
- إحداث تغيير طفيف في شكل لوحة الإعدادات السريعة التي يمكن أن تصل إليها من خلال سحب الشاشة إلى الأسفل.
- وضع الطيران في الهاتف أصبح أكثر ذكاءً حيث يمكن تفعيل وضع الطيران في جهازك بدون تعطيل الواي فاي أو بيانات الهاتف.
- تصميم محسن للوجوه التعبيرية وإضافة المزيد منها إلى القائمة.
- إمكانية معرفة كلمة المرور الخاصة بشبكة الواي فاي التي تستخدمها على جهازك من خلال الإعدادات بدلاً من التحديثات السابقة التي كانت تحتاج إلى استخدام تطبيق القاريء من أجل معرفة كلمة السر.
- أصبح بإمكان المستخدم تحديد موضع الساعة على شاشة القفل الخاصة بالجهاز.
- تحديثات جديدة في الكاميرا حيث يمكن للمستخدم إمكانية التعديل على أكثر من صورة في وقت واحد.
- كما يمكن التحكم والتعديل في إعدادات الكاميرا أثناء الاستخدام.
- تم إضافة المزيد من التحديثات على كيفية التحكم في شكل وتنسيق شاشة القفل والشاشة الرئيسية بحسب ما يرغب المستخدم.
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