رسميًا.. إطلاق تحديث One UI 6.0 لأجهزة Galaxy Tab S8 وGalaxy A73 بهذه المميزات

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق تحديث One UI 6.0 من واجهة المستخدم على مجموعة من الأجهزة الخاصة بها بما في ذلك أجهزة التابلت الحديثة وآخر إصدارات الهواتف الذكية، وهذا التحديث يعتمد على نظام التشغيل أندرويد 14، تعرف معنا فيما يلي على مميزات هذا التحديث.

موعد إطلاق تحديث One UI 6.0

أعلنت سامسونج عن وصول تحديث One UI 6.0 إلى الهواتف المؤهلة له في شهر نوفمبر الجاري إذا كان المستخدم يستخدم هذه الهواتف داخل أوروبا بينما إذا كان خارجها فسوف يتم إطلاق التحديث لهم خلال الفترة القادمة.

ولذلك يمكن للمتواجدين داخل أوروبا البحث عن التحديث في تطبيق إعدادات الأجهزة الخاصة بهم؛ حيث تشمل الأجهزة المؤهلة لهذا التحديث كل من Galaxy Tab S8 وكذلك جهاز Galaxy A73 وهما من الأجهزة الحديثة التي أطلقتها شركة سامسونج.

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مميزات تحديث One UI 6.0

يأتي تحديث One UI 6.0 بالعديد من المميزات وتشمل ما يلي: