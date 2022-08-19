رسميا من oppo… هاتف oppo reno 8 الأقوى على الإطلاق

أعلنت شركة oppo عن هاتفها الجديد oppo reno 8 بالخارج بشكل رسمي، ويأتي الهاتف بمواصفات ممتازة وكاميرا رائعة وبطارية عملاقة، فهو النسخة الأقل من هاتف oppo reno 8 pro مع تخفيض سعر الهاتف في أسواق الهواتف الذكية.

وفي هذا المقال سوف نتعرف على جميع مواصفات هاتف oppo reno 8 والسعر الرسمي له مع ذكر المميزات والعيوب الخاصة بهاتف أوبو رينو 8 فهيا بنا.

مواصفات هاتف oppo reno 8

هيكل الهاتف

الطول 160.6 مم العرض 73.4 مم السمك 7.7 مم الوزن 182 غرام ألوان الجهاز • الأسود • الذهبي (متدرج) مقاوم للماء بشهادة IPX4

الاتصالات

البلوتوث إصدار – 5.3, A2DP, LE, aptX HD واي فاي Wi-Fi إصدار – 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wi-Fi Direct يدعم Wi-Fi Hotspot يدعم GPS يدعم تقنية NFC يدعم منفذ USB منفذ USB Type-C 2.0

الشبكات والشرائح

شبكة 2G يدعم شبكة 3G يدعم شبكة 4G يدعم شبكة 5G يدعم GPRS يدعم EDGE يدعم سرعة إنترنت • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت • شبكات 5G تصل حتى 4.7 جيجابايت نوع شريحة SIM Nano SIM عدد الشرائح 2 شرائح

نظام التشغيل

نظام التشغيل أندرويد 12 واجهة المستخدم ColorOS 12.1

الشاشة

النوع AMOLED الحجم 6.4 بوصة الدقة 1080×2400 بكسل (+FHD) الأبعاد 20:9 النسبة 83.9 في المئة كثافة البيكسلات 411 بكسل في كل إنش معدل تحديث الشاشة 90 هرتز درجة سطوع الشاشة • 800 شمعة (أقصى سطوع) • 430 شمعة (عادي) طبقة حماية زجاج غوريلا جلاس 5 وظائف أخرى • خاصية Always-on display • وضع حماية العين • الوضع الليلي • 16 مليون لون

الكاميرا الخلفية

عدد الكاميرات ثلاث كاميرات: 50 + 8 + 2 ميجابكسل دقة الكاميرا • 64ميجابكسل: كاميرا رئيسية • 2 ميجابكسل: زاوية واسعة • 2 ميجابكسل: تصوير الماكرو حجم فتحة العدسة • 64ميجابكسل (F/1.8) • 2ميجابكسل (F/2.4) • 2 ميجابكسل (F/2.4) مميزات الكاميرا • التركيز التلقائي عبر اكتشاف الطور (PDAF) • التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide) • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • وضع التصوير الاحترافي • التعرف على المشاهد بالذكاء الاصطناعي • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجوه والابتسامات • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • التشغيل السريع • المؤقت الذاتي • الالتقاط المستمر • إعدادات توازن اللون الأبيض فيديو • بدقة 2160P 4K • دقة 1080P FHD • تقنية التثبيت الرقمي (EIS) • تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)

كاميرا السيلفي

دقة الكاميرا 32 ميجابكسل حجم فتحة العدسة F/2.4 مميزات الكاميرا • وضع عزل الخلفية • وضع التصوير الليلي • تقنية HDR • إشارة الالتقاط • كشف الوجوه والابتسامات • المؤقت الذاتي فيديو • دقة 1080P FHD • تقنية التثبيت الرقمي (EIS)

مواصفات أخرى

المستشعرات • التسارع • جيروسكوب • التقارب • البوصلة انواع الحماية • مستشعر بصمة الأصابع (في زر الباور) • التعرف على الوجه • النمط • الرقم السري • كلمة السر محتويات علبة الجهاز • الجهاز • الشاحن (80 واط) • كابل USB Type-C • جراب للحماية • دبوس لإخراج الشرائح

المعالج

اسم المعالج كوالكوم سناب دراجون 680 4G دقة التصنيع 6 نانومتر المعالج ثماني النواة تردد المعالج ثماني النواة: • أحادي النواة 3.0 جيجاهرتز • ثلاثي النواة 2.6 جيجاهرتز • رباعي النواة 2.0 جيجاهيرتز معالج الرسومات Adreno 610 الرام 8 جيجابايت الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1 نوع ذاكرة الرام LPDDR4x الذاكرة الخارجية لا يدعم

البطارية

الحجم 4500 ملي أمبير الشحن السريع يدعم – بقوة 33 واط نوع البطارية بطارية ليثيوم بوليمر الشحن اللاسلكي لا يدعم الشحن العكسي يدعم

مميزات وعيوب oppo reno 8

مميزات الهاتف

الشاشة شاشة الهاتف بحجم 6.4 بوصة تغطي معظم واجهة الهاتف مع ثقب للكاميرا الأمامية أعلى يسار الشاشة الشاشة • الهاتف يأتي مزود بشاشة AMOLED بدقة 1080×2400 بكسل (+FHD) • الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 90 هرتز الكاميرا الهاتف يأتي مزود بثلاث كاميرات بدقة 50 و 8 و 2 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 الرام ذاكرة الوصول العشوائي الرام 8 جيجابايت المعالج الهاتف يأتي مزود بمعالج MediaTek Dimensity 1300 ثماني النواة بتردد 3.0 و 2.6 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 6 نانومتر شبكة 5G الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G يمكن أن تصل سرعتها 4.7 جيجابايت الشحن السريع الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية (بقوة 80 واط) مستشعر بصمة الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي مدمج في الشاشة

عيوب الجهاز

الذاكرة الخارجية الهاتف لا يدعم إمكانية توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة MicroSD منفذ 3.5mm jack الهاتف يفتقر لمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack السماعة الهاتف غير مزود بسماعات ستيريو

موعد نزول هاتف oppo reno 8

تم الإعلان عن هاتف oppo الجديد يوم 17 أغسطس الحالي وسيبدأ بيع الهاتف في إندونيسيا يوم 26 أغسطس القادم، وسيتم الإعلان عنه في بعض الدول الأخرى عما قريب.

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