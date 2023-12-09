رسميا.. شاومي تُطلق هاتف Redmi 13C 5G تحفة الفئة الشبابية بسعر رائع

أطلقت شركة شاومي الصينية عملاق تصنيع الهواتف الذكية في العالم، هاتفها الجديد Redmi 13C 5G، والذي يستهدف الشباب بشكل كبير، حيث يُعد الهاتف الجديد رخيص وصديق للميزانية بشكل كبير، وذلك على الرغم من موصفاته الرائدة والمميزة التي من المتوقع أن تكون محط جذب للعديد من المستخدمين خلال الفترة القادمة.

هاتف ريدمي الجديد - مصدر الصورة: صدى البلد

مواصفات هاتف ريدمي Redmi 13C 5G

يتميز الهاتف بتصميم أنيق وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وذلك وفقاً لما ذكره موقع “gsmarena” التقني، حيث حرصت الشركة على تزويد هاتفها بتلك المميزات حتى يكون منافساً للعديد من الهوافت الذكية لتحقيق نسبة مبيعات كبيرة.

الشاشة

يحتوي هاتف Redmi 13C 5G على شاشة مميزة من نوع IPS LCD ، وهى كبيرة بمقاس 6.74 بوصة، بدقة 720 × 1600 بكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

المعالج والذاكرة

يعمل الهاتف بمعالج ميدياتك Dimensity 6100+ المميز وهو من انتاج الشركة التايوانية، حيث يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.، حيث يمكن للمستخدم اختيار النسخة التي تناسبه.

الكاميرا

أما الكاميرا الخلفية لهاتف ريدمي الجديد فهي مزدوجة:

الكاميرا الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، حيث تدعم التقريب البصري OIS،

كاميرا بدقة 0.08 ميجابكسل.

كما يحتوي على الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وذلك من أجل التقاط الصور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بجودة مميزة.

البطارية

ويحتوي هاتف ريدمي Redmi 13C 5G على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، حيث أنها تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويُعد عمر البطارية من الأشياء الهامة التي يرغب فيها العديد من المستخدمين، حيث أنهم يفضلون الشحن السريع، وبقاء الهاتف يعمل بكفاءة لأكثر وقت ممكن.

واجهة المستخدم ونظام التشغيل

يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 14.

نظام التشغيل Android 13.

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سعر هاتف ريدمي الجديد

ويتوفر Redmi 13C 5G للبيع في الهند مقابل سعر حوالى 120 دولار، وهو ما يعادل 3.706 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 4 + 128 جيجابايت، ويمكنك من خلال معادلة بسيطة ومقارنة العملة المحلية في بلدك التي تسكن فيها بالدولار التعرف على سعر الهاتف الجديد في موطنك