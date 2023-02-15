تقنية

رسميا ريلمي تعلن عن إطلاق هاتف Realme 10 Pro Coca-Cola

مي مجدي

النسخة الجديدة من شركة ريلمي وهي نسخة كوكا كولا التي جاء الأعلان عنها منذ فترة قليلة ماضية جاء طرحها من قبل الشركة رسميا يوم الجمعة وهي نسخة  Realme 10 Pro Coca-Cola الجديدة، والتي ينتظرها عشاق ومحبي الأجهزة الذكية عبر أنحاء العالم أجمع جاءت النسخة في تصميمها الجذاب والذي متوقع أن يلاقي صدي كبير من المشتريين للنسخة الجديدة.

رسميا ريلمي تعلن عن إطلاق هاتف Realme 10 Pro Coca-Cola
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مزايا هاتف ريلمي الجديد

يأتي الهاتف الجديد من قبل شركة ريلمي بتصميمه المميز الجذاب وشكل الصندوق الذي به جميع محتويات الهاتف بجانب واجهة الاستخدام سهلة التعامل من قبل آي مستخدم للهاتف الجديد.

Realme 10 Pro Coca-Cola
Realme 10 Pro Coca-Cola
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أن اعتزام شركة المشروبات الغازية كوكاكولا الدخول في سوق الهواتف الذكية جاء التنويه عنه الشهر الماضي، ويأتي أسم الهاتف باسم كولا فون،  وهو المشابه لهاتف شركة ريلمي وتأكيد الخبر أن الشركة بالفعل أطلقت هاتفها الجديد في الهند أمام المستخدمين بسعر يصل إلي 225 دولار أمريكي وهو هاتف هاتف (Realme 10 Pro Coca-Cola Edition) ولكن الأعداد المتاحة منه حاليا عدد آلف قطعة فقط.

محتويات علبة هاتف ريلمي الجديد

يحوي صندوق الهاتف الجديد علي الهاتف والذي يحمل في الخلفية شعار الشركة ودبوس مثل شكل غطاء الزجاجة، بجانب عدد من الملصقات علي جسم الهاتف الجديد، بجانب بطاقة ورقم عليه وهو 0001 إلي 1000 وتمثال صغير في شكل قارورة زجاجة المياه الغازية كوكاكولا.

Realme 10 Pro Coca-Cola
Realme 10 Pro Coca-Cola

وما يميز الهاتف الجديد ريلمي 10 برو كوكاكولا توافر الرسوم المتحركة المخصصة للشحن وخلفية الشاشة تكون في صورة مياه غازية، وعدد من الأيقونات المتخصصة ونغمة رنين الهاتف تكون نمط كوكاكولا أما الإشعارات كافة التي تصل إلي الهاتف فتكون بأصوات مخصصة لهذا الهاتف.

Realme 10 Pro Coca-Cola
Realme 10 Pro Coca-Cola

معالج الهاتف الجديد هو معالج سنابدراجون 695 5جي، أما سعة التخزين الداخلي فتكون 128 جيجا بايت، أما الذاكرة المتعلقة بالوصول العشوائي فتكون 8 جيجا بايت، بالنسبة لشاشة الهاتف الجديد فهي بقياس 6.72 بوصة، ومعدل ترددها 120 هرتز أما سعة البطارية فتكون 5.000 ميلي أمبير في الساعة، مع دعمها للشحن السريع للهاتف علي الجانب الأخر كاميرا الهاتف الجديد يتاح به عدد 2 كاميرا كاميرا رئيسية دقتها 108 ميجابيكسل وكاميرا أخري بدقة 2 ميجابيكسل نظام التشغيل للهاتف هو الأندرويد أندرويد 13 .

Realme 10 Pro Coca-Cola
Realme 10 Pro Coca-Cola

جاء طرح شركة ريلمي للهاتف الجديد 10 برو كوكاكولا في نفس وقت طرح هتفها الجديد أيضآ وهو ريلمي جي تي نيو 5 والذي تتاح به الكثير من المزايا المطلوبة من قبل المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

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مي مجدي

مهندس مدني ومدونة في عدد من المواقع الإلكترونية حاصلة على العديد من الشهادات في مجال السيو والتسويق الإلكتروني

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