رسميا جالكسي زي فلب 4.. مميزات وعيوب Galaxy Z Fold4 والسعر الرسمي
أسدلت سامسونج الستار عن هاتفها المطوي الجديد Galaxy Z Fold4 الجيل الثالث من أحد هواتف سامسونج آثاره وأناقة فدعونا نتعرف على مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold4.
مواصفات Galaxy Z Fold 4
هيكل الهاتف
|غير مطوي
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|مطوي
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|الوزن
|263 جرام
|الألوان
|الأسود (الخافت)، الرمادي، (المائل إلى الأخضر)،البيج
الكاميرا
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية:
|الفيديو
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|مميزات الكاميرا الخلفية
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|كاميرا السلفي
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|مميزات الكاميرا الأمامية
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الشاشة
|النوع
|Foldable Dynamic AMOLED 2X
|حجم الشاشة الخارجية
|6.2 بوصة
|حجم الشاشة القابلة للطي للداخل
|7.6 بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
|أبعاد الشاشة الخارجية
|23.1: 9
|أبعاد الشاشة القابلة للطي
|21.6: 18
المعالج
|نوع المعالج
|Snapdragon 8 + Gen 1
|معالج الرسوم
|Adreno 730
|المعالج رباعي النواة
|(1×3.00 جيجاهرتز Cortex-X2 & 3×2.50 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4×1.80 جيجاهرتز Cortex-A510)
|المساحة الداخلية
|256 جيجابايت من نوع (UFS 3.1)
|الرام
|12 جيجابايت من نوع (LPDDR4X)
البطارية
|الحجم
|4400 مللي أمبير
|النوع
|ليثيوم بوليمر
|الشحن السريع
|25 واط
|الشحن اللاسلكي
|15 واط
|الشحن اللاسلكي العكسي
|4.5 واط
مميزات وعيوب Galaxy Z Fold4
المميزات
|شاشتين أموليد قابلة للطي
|الشاشة تدعم الـ 120Hz لتحصل على رؤية مميزة
|أحدث نظام تشغيل أندرويد 12
|ذاكرة صلبة وعشوائية كبيرة
|تطوير كبير في الكاميرات
|عالج كوالكم الرائد الـ Snapdragon 8+ Gen 1 للحصول على أداء أفضل
|يدعم القلم الـ S Pen
|مقاوم للماء بشهادة معتمدة
|يدعم خدمات الجيل الخامس الـ 5G
العيوب
|لا يدعم تركيب كارت ميموري خارجي
|لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن
|وزن الهاتف كبير
|السعر مرتفع
|الشحن السريع ليس الأفضل
سعر Samsung Galaxy Z Fold 4
|لسعر العالمي
|1700 دولار
|السعر في السعودية
|6400 ريال
|السعر في مصر
|32600 جنيه
|السعر في الكويت
|520 دينار
|السعر في الإمارات
|6250 درهم
|السعر في الأردن
|1200 دينار
|السعر في المغرب
|17500 درهم
|ملاحظة
|السعر في البلدان العربية بناء على تحويل التسعيرة من الدولار إلى العملة المحلية للبلد