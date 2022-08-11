تقنية

رسميا جالكسي زي فلب 4.. مميزات وعيوب Galaxy Z Fold4 والسعر الرسمي

محمد إبراهيم عباس

أسدلت سامسونج الستار عن  هاتفها المطوي الجديد Galaxy Z Fold4 الجيل الثالث من أحد هواتف سامسونج آثاره وأناقة فدعونا نتعرف على مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold4.

مواصفات Galaxy Z Fold 4

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هيكل الهاتف 

غير مطوي 
  • الطول:155.1ملم
  • العرض:130.1ملم
  • السمك:6.3ملم
مطوي
  • الطول:155.1ملم
  • العرض:67.1ملم
  • السمك:15.8ملم
الوزن 263 جرام
الألوان الأسود (الخافت)، الرمادي، (المائل إلى الأخضر)،البيج

الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثلاثية:

  • رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة (F/1.8 )
  • الثانية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة (F/2.2)
  • وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة (F/2.4)
الفيديو
  • تدعم الكاميرات تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية
  • يدعم التصوير بجودة  FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و 60 إطار في الثانية الواحدة
  •  تدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة
  • يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات الـ Slow Motion بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 240 إطار في الثانية الواحدة بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية الواحدة
مميزات الكاميرا الخلفية
كاميرا السلفي
  • قبل الطي تأتي بدقة 4 ميجا بكسل بفتحة عدسة (F/1.8) وتأتي أسفل الشاشة
  • وعند الطي تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة (F/2.2)
مميزات الكاميرا الأمامية

الشاشة

النوع Foldable Dynamic AMOLED 2X
حجم الشاشة الخارجية  6.2 بوصة
حجم الشاشة القابلة للطي للداخل 7.6 بوصة
معدل التحديث 120 هرتز
أبعاد الشاشة الخارجية 23.1: 9
أبعاد الشاشة القابلة للطي 21.6: 18

المعالج

نوع المعالج Snapdragon 8 + Gen 1
معالج الرسوم Adreno 730
المعالج رباعي النواة (1×3.00 جيجاهرتز Cortex-X2 & 3×2.50 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4×1.80 جيجاهرتز Cortex-A510)
المساحة الداخلية 256 جيجابايت من نوع (UFS 3.1)
الرام 12 جيجابايت من نوع (LPDDR4X)

البطارية

الحجم 4400 مللي أمبير
النوع ليثيوم بوليمر
الشحن السريع 25 واط
الشحن اللاسلكي 15 واط
الشحن اللاسلكي العكسي 4.5 واط

 مميزات وعيوب Galaxy Z Fold4 

المميزات

شاشتين أموليد قابلة للطي
الشاشة  تدعم الـ 120Hz لتحصل على رؤية مميزة
أحدث نظام تشغيل أندرويد 12
ذاكرة صلبة وعشوائية كبيرة
تطوير كبير في الكاميرات
عالج كوالكم الرائد الـ Snapdragon 8+ Gen 1 للحصول على أداء أفضل
يدعم القلم الـ S Pen
مقاوم للماء بشهادة معتمدة
يدعم خدمات الجيل الخامس الـ 5G

العيوب

لا يدعم تركيب كارت ميموري خارجي
لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن
وزن الهاتف كبير
السعر مرتفع
الشحن السريع ليس الأفضل

سعر Samsung Galaxy Z Fold 4

لسعر العالمي 1700 دولار
السعر في السعودية 6400 ريال
السعر في مصر 32600 جنيه
السعر في الكويت 520 دينار
السعر في الإمارات  6250 درهم
السعر في الأردن 1200 دينار
السعر في المغرب 17500 درهم
ملاحظة السعر في البلدان العربية بناء على تحويل التسعيرة من الدولار إلى العملة المحلية للبلد
محمد إبراهيم عباس

طالب في جامعة الأزهر كلية تجارة أعمل في مجال التدوين منذ حوالي سنتين ولدي خبرة كبيرة في هذا المجال ودائماً أسعى في تعلم ما هو جديد في مجال التكنولوجيا بشكل عام


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