رسميا جالكسي زي فلب 4.. مميزات وعيوب Galaxy Z Fold4 والسعر الرسمي

طالب في جامعة الأزهر كلية تجارة أعمل في مجال التدوين منذ حوالي سنتين ولدي خبرة كبيرة في هذا المجال ودائماً أسعى في تعلم ما هو جديد في مجال التكنولوجيا بشكل عام