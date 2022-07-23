رسميا… انطلاق سلسلة Oppo Reno 8 الجديدة في الأسواق العالمية

قامت شركة OPPO بإزاحة الستار كليا وبشكل رسمي عن السلسة الجديدة Reno 8 5G، و Reno 8 Pro 5G من الشهر الماضي، ومن المعروف أن الأسواق الصينية هي أول الأسواق التي ينزل فيها الهاتف الجديد من شركة OPPO، وبتالي سوف يتم طرح السلسة الجديدة في الأسواق العالمية قريبا، إليك الآن المواصفات الرسمية للنسختين والأسعار الرسمية لهما.

مواصفات OPPO Reno 8 Pro 5G

يأتي الهاتف بمعالج قوي في هذه الفئة السعرية، مع بطارية ممتازة تدعم الشحن السريع فيمكن شحنها بشكل كامل في 28 دقيقة، والكاميرا تاتي بأرقام جيده إلى حد ما والمستشعرات بشكل ممتاز.

أبعاد 161.2×74.2×7.3 مم ووزن 183 جرام

خامات الهاتف الخارجية بالكامل من الزجاج مع فريم ألومنيوم

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.7 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2412 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات تصل إلى 394 بيكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 20:9 ومعدل تحديث 120 هيرتز وسطوع يصل إلى 950 شمعة ودعم للـHDR10+

طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 على الشاشة

مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 12 جيجا رام

الرامات من نوع LPDDR5 والذاكرة من نوع UFS 3.1

نظام تشغيل Android 12 بواجهة اوبو ColorOS 12.1

معالج ميدياتك Dimensity 8100 Max ثماني النواة، الـ4 أنوية الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.85 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 5 نانوميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G610 MC6

لهاتف يدعم سماعات خارجية Stereo

الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الهاتف يدعم مستشعر الـNFC

بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة

الهاتف يدعم الـFace Unlock

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 بمستشعر سوني IMX709 تدعم HDR و Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected] مع دعم للمثبت الإلكتروني

ثلاثة كاميرات خلفية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سوني IMX766، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide، الثالثة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو

الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama مع دعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected] مع دعم للمثبت الإلكتروني

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وتدعم الشحن العكسي ويتم الشحن عن طريق USB Type C

ألوان الهاتف الأخضر والأسود

سعر هاتف OPPO Reno 8 Pro 5G

سعر الهاتف Reno 8 Pro 5G في الهند للنسخة 256 جيجا مساحة مع 8 رام بما يقارب 580 دولار أي ما يقارب 11000 جنيه مصري

مواصفات OPPO Reno 8 5G

وزن الهاتف 179 جرام ، وأبعاد الهاتف 160.6×73.4×7.7 مم.

خامات خارجية تأتي من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل.

شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.4 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 411 بيكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 20:9 وسطوع يصل إلى 800 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز.

طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة.

معالج ميدياتك Dimensity 1300 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 3.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج هي 6 نانوميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G77 MC9.

واجهة أوبو ColorOS 12.1 مبنية على Android 12.

مساحة تخزين 128 جيجا أو 256 جيجا من نوع UFS 3.1، مع 8 جيجا رام من نوع LPDDR4x.

دعم تركيب شريحتين اتصال من الجيل الخامس ولا يدعم تركيب كارت ميموري.

الهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي.

الهاتف يدعم مستشعر الـNFC.

بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم للـFace Unlock.

كاميرا أمامية واحدة تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 بمستشعر سوني IMX709 تدعم HDR و Panorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected] مع دعم للمثبت الإلكتروني.

كاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سوني IMX766، الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة، الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُرب مع الحصول على تفاصيل.

الكاميرات الخلفية تدعم فلاش LED مُزدوج وتدعم HDR و Panorama مع دعم لتصوير فيديوهات بجودة [email protected] ودعم للمثبت الإلكتروني.

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وتدعم الشحن العكسي ويتم الشحن من خلال منفذ USB Type C.

ألوان الهاتف الذهبي والأسود.

سعر هاتف Oppo Reno 8 5G

تم تسعير الهاتف في السوق الهندي بشكل رسمي للنسخة 128 جيجا مساحة و 6 رام بي 490 دولار أي بما يعادل 9200 جنيه مصري، ومن المقرر أن يتم طرح هذه السلسة بشكل رسمي في الهند يوم 25 يوليو.