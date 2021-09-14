رسميا.. ابل تعلن عن مواصفات هاتف ايفون 13 بمعالج أسرع 50%

خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، قامت شركة “ابل” الامريكية الشهيرة والرائدة في مجال الهواتف الذكية بالإعلان عن مواصفات هاتف ايفون 13الجديد، والذي من المقرر طرحه في الأسواق المحلية والعالمية خلال الايام القادمة، حيث تم نظمت شركة ابل فعاليات حفلها السنوي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من أجل الإعلان عن إطلاق عدد من منتجاتها الجديدة والتي تأتي في مقدمتها عائلة هواتف ايفون 13 التي ستكون بمواصفات فريدة، ستجعل الالاف من الاشخاص يقبلون على شرائه.

مواصفات هاتف ايفون 13

وخلال الحفل أبرزت شركة “ابل” مواصفات ومزايا هاتف ايفون 13، موضحة أنه سيتم طرحه بألوان جديدة ستنال اعجاب الالاف من العملاء، وأوضحت “ابل” أن شاشة الهاتف أصبحت أكثر سطوعًا بـ 28%، وحساس الوجه أصغر بـ20، مما يجعل عرض الشاشة أكبر، كما أن معالج هاتف ايفون 13 أسرع بنسب تصل إلى 50% من أجهزة الآيفون السابقة، حيث أن له القدرة على تنفيذ 15.8 تريليون عملية كل ثانية.

مزايا هاتف ايفون 13

وأكدت “ابل” أنه سيتم طرح سلسلة هواتفها الذكية لهذا العام والتي شملت هاتف آيفون 13 وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو خلال أيام من الآن في مصر والسعودية وكافة دول العالم، وتتميز تلك السلسسلة بوجود عدسات توفر خاصية التصوير الليلي، وأشارت الشركة قالت أبل إنها أعادت تصميم iPhone 13 وiPhone 13 mini من الداخل والخارج، ويأتيان بخمسة ألوان، كما يعمل نظام iOS 15 ‏على تحسين تجربة iPhone من خلال توفير طرق جديدة للبقاء على اتصال، ويبدأ سعر iPhone 13 Pro من 999 دولارا، فيما يبدأ سعر iPhone 13 Pro Max من 1009دولارات، وسيكون متوفرا بمساحة 1 تيرا بايت.