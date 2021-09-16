رسميا.. أسعار آيفون 13 برو وموعد طرحه في الأسواق

خلال الأيام الماضية، قامت شركة “ابل” الرائدة في مجال التكنولوجيا باقامة حفلها السنوي في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الإعلان عن هاتفها الجديد ايفون 13 بعدد من الاصدارات المختلفة التي لها مزايا رائعة، ستجعل منه الهاتف الأكثر مبيعا خلال الفترة القادمة على مستوى العالم، وأعلنت الشركة عن أحدث إصدارات هواتف آيفون الذكية، وهما iPhone 13 Pro Max و iPhone 13 Pro، بمزايا خيالية.

أسعار ايفون 13 برو

وخلال فعاليات حدث “California Streaming” تم الإعلان عن أربعة اصدارات جديدة من هواتف ايفون التايعة للعملاقة الأمريكية “آبل”، وهم:” iPhone 13 Mini و iPhone 13 و iPhone 13 Pro وأخيرا iPhone 13 Pro Max”، وكل من يقتني هواتف ايفون من طرازي Pro و Pro Max سيتمتع بمزايا رائعة، حيث تصل سعة التخزين إلى 1 تيرابايت، إلى جانب شاشات بمعدل تحديث تبلغ 120 هرتزا في الثانية، وجائت أسعارهم كما يلي:

لإصدار 128 جيجابايت من طرازي iPhone 13 Pro و Pro Max: سيكون السعر 999 دولار و 1099 دولار على التوالي.

هاتف iPhone 13 Pro بسعة 256 جيجا بايت: سيكون السعر 1099 دولار.

هاتف Pro Max: سيكون السعر 1199 دولار.

هاتف iPhone 13 Pro، بسعة 1تيرا بايت: بسعر 1499 دولار.

مواصفات هاتفي آيفون 13 برو و برو ماكس

والآن مع بعض مزايا هاتف ايفون 13 برو وبرو ماكس:

شاشة من نوع Super Retina XDR، بقياس 6.1 بوصة مع مجموعة شرائح A15 Bionic.

كاميرا واسعة للغاية، ومقربة للمسافات ببعد بؤري 77 ملليمتر، ويمكنها التقاط صور ومقاطع فيديو مدهشة.

يدعمان تقنية شبكات الجيل الخامس 5G.

سيتم طرح ايفون 13 برو بداية من يوم الجمعة القادمة.