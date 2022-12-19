رسمياً وصول تحديث أندرويد Android 13 إلى هاتف سامسونج جالاكسي A71 5G وS10 لايت

كان سامسونج جالاكسي A71 5G من الهواتف الذكية الرائدة عند انطلاقه عام 2020 وفي ذلك الحين كان الجهاز يعمل على نظام أندرويد 10 وحاليًا جاء من ضمن قائمة الهواتف المؤهلة لاستقبال تحديث أندرويد 13 Android، وبذلك يكون الجهاز قد مر بثلاث تحديثات الأول هو أندرويد 11 مع واجهة One UI 3.0 في عام 2021، والتحديث الثاني أندرويد 12 مع واجهة One UI 4.1 في مارس 2022، والآن يستقبل آخر تحديث Android 13.

موعد استقبال تحديث 13 Android على هاتف A71 5G

بدأ الهاتف الذكي من سامسونج A71 5G استقبال النظام الجديد لنظام الأندرويد عبر تحديث A716BXXU6EVL2 وتعتبر دولة الإمارات العربية هي أول الدول التي وصلها التحديث، بينما سيصل إلى جميع دول العالم من بينها الدول الآسيوية والأوروبية تباعاً خلال الفترة القادمة.

مميزات تحديث 13 Android

أندرويد 13 هو النظام الأحدث للأندرويد حتى الآن، وجاء بعدة مميزات تختلف عن الأنظمة السابقة مثل:

يتضمن إصدارات جديدة من تطبيقات سامسونج الرئيسية مثل الكاميرا والمعرض.

أصبحت ولوحة المفاتيح لديها الآن خيار مسح النص من صورة وتحويله إلى شيء يمكنك نسخه.

تم إدخال مجموعة من الإضافات الممتعة مثل AR New Emojis، وأزواج الرموز التعبيرية وKaomojis.

تم إضافة ميزة تغيير صورة قفل الشاشة تلقائياً من خلال اختيار عدة صور من المعرض وسوف يتم التبديل بينهم دون تدخل من المستخدم.

تم تقليل المدة الزمنية لالتقاط الصور بالكاميرا، وبذلك يمكن التقاط أكبر عدد من الصور في وقت أقل.

يمكن تغيير اللغة في تطبيق معين على الهاتف بينما لا تزال التطبيقات الأخرى تعمل بلغة مختلفة.

قد يهمك: “أكثر واجهات الأندرويد شيوعًا” شاومي تعلن أن واجهة MIUI لديها أكثر من 564 مليون مستخدم…

تحديث أندرويد 13 على هاتف S10 لايت

بجانب سامسونج جالكسي A71 5G استقبل هاتف S10 لايت الذي تم إطلاقه في عام 2020 التحديث الجديد أندرويد 13 مع واجهة سامسونج One UI 5.0، ويحمل هذا التحديث رقم إصدار G770FXXU6HVK5 بدايةً من شهر نوفمبر وتم رصد التحديث في دولة هولندا أولاً وسوف يصل إلى جميع الدول تباعاً ليصل لجميع الهواتف في نهاية عام 2022.