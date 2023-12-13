رسمياً هاتف Nothing 2 متاح في الدول العربية

تتوفر الآن أحدث هواتف شركة Nothing في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تجار التجزئة المخصصين، مع اثنين من الطرازات الرائدة، يمكن للمستهلكين الآن اختيار هاتف Nothing (2) بسعة تخزين 12 جيجا بايت/ 256 جيجا بايت مقابل 2499 درهم إماراتي، أو الاستثمار في النموذج الذي يأتي بسعة 12 جيجا بايت/ 512 جيجا بايت بسعر 2799 درهم إماراتي.

إطلاق هاتف Nothing (2) بمراسم فاخرة

أحدثت شركة Nothing ضجة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بإطلاق هاتفها الذكي الجديد Nothing (2)، تم الكشف عن الجيل الثاني من هذا الهاتف الذكي خلال حدث راقٍ أقيم في دبي (الإمارات العربية المتحدة).

مواصفات Nothing Phone 2

1. دعم تقنية NFC

هاتف Nothing Phone 2 يتميز بدعمه لتقنية NFC، مما يسهل عليك القيام بالعديد من العمليات بلمسة واحدة.

2. تعدد الاتصالات

مع إمكانية استخدام شريحتي Nano Sim، يتيح الهاتف التواصل عبر شبكات الجيل 2G، 3G، 4G، وحتى 5G الفائقة السرعة.

3. تصميم قوي وفخم

يتمتع الهاتف بمتانة فائقة وجودة استثنائية في التصنيع، حيث يأتي بإطار ألمنيومي محاط بزجاج عالي الجودة.

4. إضاءة مخصصة

يحتوي الهاتف على 11 عنصر إضاءة خلفية يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك تخصيصها لتنبيهات مختلفة مثل الرسائل أو عمليات الشحن.

5. مقاومة للماء والغبار

بفضل شهادة IP54، يأتي الهاتف محمياً ضد قطرات الماء الخفيفة والغبار، مما يجعله رفيقاً مثالياً لجميع الظروف.

6. شاشة LTPO OLED

الشاشة تأتي بتقنية LTPO OLED بحجم 6.7 إنش، ودقة 1080×2412 بكسل، مع دعم لمعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز وتقنية HDR10+.

7. خيارات تخزين متعددة

الهاتف يأتي بإصدارات مختلفة من الذاكرة الصلبة والعشوائية، مما يتيح للمستخدم اختيار الإصدار الذي يناسب احتياجاته.

8. أداء فائق

يضم الهاتف معالج Snapdragon 8+ Gen 1 ومعالج رسومي Adreno 730، مما يضمن أداءً سريعاً وفعالاً لتلبية احتياجات المستخدم.

9. نظام كاميرا متقدم

تأتي الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجا بكسل، مع دعم للتصوير بدقة 4K والتصوير البطيء، مما يجعل تجربة التصوير استثنائية.

10. تقنيات الاتصال المتعددة

يدعم الهاتف تقنيات الاتصال المتنوعة مثل Wi-Fi 6، Bluetooth 5.3، وGPS مع ميزات متقدمة لتحديد الموقع.

11. أمان متقدم

مع مستشعر البصمة المدمج في الشاشة وخاصية Face Unlock، يوفر الهاتف خيارات أمان متعددة للمستخدم.

12. نظام تشغيل متقدم

يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهة Nothing OS 2، مما يوفر تجربة استخدام سلسة ومتطورة.

13. تقنيات الشحن المتطورة

تبرز البطارية ذات السعة 4700 مللي أمبير في هاتف Nothing Phone 2، مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، وحتى الشحن العكسي بقوة 5 واط.

14. التصميم الأنيق والألوان المتنوعة

يأتي الهاتف بتصميم أنيق وألوان رائعة، حيث يتوفر باللون الأبيض والرمادي، مما يسهم في جعله ليس مجرد جهاز تقني، ولكن أيضاً إكسسواراً أنيقاً.

15. تجربة صوت استثنائية

توفر السماعات الخارجية صوت ستيريو، مما يعزز تجربة الاستماع للموسيقى ومشاهدة الفيديو بشكل استثنائي.

16. التوافق مع التقنيات الحديثة

يدعم الهاتف منفذ USB Type-C، مع خاصية OTG للتوصيل بأجهزة أخرى، مما يعزز من توافقه مع مستلزمات التكنولوجيا الحديثة.

17. تحديثات البرمجيات الدورية

يضمن نظام التشغيل Android 13 وواجهة Nothing OS 2 تلقي التحديثات بانتظام، مما يحسن من أداء الهاتف ويوفر أحدث الميزات.

18. الأمان والخصوصية

يُظهر هاتف Nothing Phone 2 الاهتمام بالأمان والخصوصية من خلال ميزاته المتقدمة مثل مستشعر البصمة المدمج في الشاشة وخاصية Face Unlock، مما يوفر طرقاً فعّالة لحماية بيانات المستخدم.

19. التفاعل مع المستخدم

تعزز واجهة Nothing OS 2 تفاعل المستخدم مع الهاتف، حيث توفر تجربة سهلة وممتعة في التنقل بين التطبيقات والإعدادات.

20. التركيز على التصوير

تعتبر الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل والكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل من أبرز مزايا الهاتف، حيث توفر صوراً واضحة وجودة في التصوير.

21. مستشعرات متقدمة

الهاتف يدعم مجموعة من مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب.

22. تقنيات الاتصال المتطورة

مع تقنيات الاتصال المتطورة مثل Wi-Fi 6 وBluetooth 5.3، يضمن الهاتف اتصالًا فعّالاً وثابتاً مع الأجهزة الأخرى.

23. الاستمتاع بتجربة الألعاب

يتيح لك معالج Snapdragon 8+ Gen 1 ومعالج الرسوم Adreno 730 الاستمتاع بتجربة ألعاب سلسة ومتقدمة على هاتف Nothing Phone 2.

24. متعة التصوير

تعتبر خاصية التصوير بجودة 4K والتصوير البطيء Slow Motion إضافة رائعة لتجربة التصوير، مما يمنح المستخدم إمكانيات إبداعية واسعة.

25. تكنولوجيا ميكرفون الضوضاء

يقدم الهاتف تجربة صوت استثنائية من خلال دعم ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء، هذا يعني أنك ستستمتع بمكالمات هاتفية وتسجيل صوتي واضح دون التأثيرات المزعجة للضوضاء الخارجية.

26. اتصال فائق بتقنيات الشبكات

يعزز الهاتف تجربة الاتصال بتقنيات Wi-Fi المتقدمة، بترددات الـ a/b/g/n/ac/6، بالإضافة إلى الدعم لـ Dual-band و Wi-Fi Direct، مما يوفر اتصالاً قوياً وثابتاً.

27. تقنية البلوتوث المتقدمة

يتميز الهاتف بدعم إصدار 5.3 من تقنية البلوتوث، مع خاصيتي A2DP و LE، مما يمكنك من توصيله بأجهزة أخرى بسهولة وفعالية.

28. نظام متقدم لتحديد المواقع

يُثبت الهاتف جدارته في مجال تحديد المواقع الجغرافية مع دعم GPS وأنظمة الملاحة الأخرى مثل GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS و NavIC، مما يوفر تجربة توجيه دقيقة وفعّالة.

29. تصميم وألوان متنوعة

يأتي الهاتف بتصميم أنيق بإطار من الألمنيوم وزجاج عالي الجودة، وهو متوفر بألوان راقية كالأبيض والرمادي، مما يجمع بين الأناقة والأداء في جهاز واحد.

مميزات هاتف Nothing 2

1. تصميم استثنائي

يتميز هاتف Nothing 2 بتصميمه الرائع الذي يجمع بين الجودة العالية للمواد والإضاءات LED الساحرة، مما يمنح الهاتف مظهراً لافتاً وفريداً في عالم الهواتف الذكية.

2. شحن سريع ومتعدد الخيارات

يتميز الهاتف بدعمه لشحن سريع بقوة 45 واط، وشحن لاسلكي بقوة 15 واط، بالإضافة إلى شحن عكسي بقوة 5 واط، مما يجعل تجربة الشحن سريعة وفعالة.

3. مستشعر بصمة فائق الأداء

يقدم مستشعر البصمة في هاتف Nothing 2 أداءً ممتازاً، حيث يتميز بسرعة استجابة فائقة، مما يجعل تجربة فتح الهاتف سلسة وفورية.

4. صوت استثنائي

تتيح السماعات الاستيريو الخارجية تجربة صوتية رائعة، حيث يمكنك الاستمتاع بجودة صوت متميزة عند الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة الفيديو.

5. تحسين في تجربة الكاميرا

تقدم الكاميرات في هاتف Nothing 2 تجربة محسنة، خاصةً في كاميرا السيلفي، حيث يلاحظ تحسيناً ملحوظاً مقارنةً بالإصدار السابق، Nothing Phone 1.

6. شاشة كبيرة ومتقدمة

تأتي الشاشة بتقنية AMOLED بدقة FHD+، مما يوفر تجربة مرئية رائعة بمعدل تحديث يصل إلى 120Hz، وسطوع عالٍ لدعم محتوى HDR.

7. أداء مذهل

يتيح معالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 أداءاً قوياً وسريعاً، سواء في إجراء المهام اليومية أو التحديات الأكثر تطلباً.

سعر Nothing Phone 2

الدولة المبلغ (بالعملة المحلية) العراق 786,000 دينار الجزائر 80,400 دينار الولايات المتحدة 600 دولار مصر 18,540 جنيه السعودية 2,250 ريال الإمارات 2,202 درهم قطر 2,184 ريال الكويت 180 دينار

التكنولوجيا الرائدة والابتكار في منتجات Nothing

تميز هاتف Nothing (2) بابتكاراته وميزاته المتقدمة التي تعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا، أثناء حدث الإطلاق قام Akis Evangelidis، المؤسس الشريك لشركة Nothing، بتسليط الضوء على المميزات الرئيسية التي تجعل هاتف Nothing (2) يبرز بين منافسيه.

استمتع الحضور بتجارب فريدة وغامرة تشبه إمكانيات هاتف Nothing (2). حضر الحفل معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، والذي ألقى الضوء على دور الدولة في دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة.

في خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت شركة Nothing عن إطلاق منتجاتها الجديدة، وفي هذا السياق، أشار Akis Evangelidis، المؤسس الشريك في الشركة، إلى أهمية هذا الإطلاق قائلاً: “لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسيةً بالنسبة لنا، ومن خلال هذا الإطلاق نهدف إلى تعزيز وجود Nothing في المنطقة”.

تعكس هذه الخطوة التزام شركة Nothing بتوفير تجربة فريدة للمستخدمين من خلال الابتكار والتميز في عالم الهواتف الذكية، وأوضح Evangelidis أن لديهم “التزاماً قوياً بتزويد المستخدمين بالابتكار والتميز لتحسين تجربة الهواتف الذكية”، يشير هذا الإطلاق إلى أن Nothing تجلب التزامها إلى المنطقة، ويعكس التفاؤل بالاستقبال الإيجابي لمنتجاتهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

منتجات جديدة من Nothing تستحق الاهتمام

تتألف مجموعة المنتجات الجديدة من هاتف ذكي ومجموعات أخرى متنوعة، ويتوقع أن تحظى هذه المنتجات بصدى قوي في السوق، وفيما يتعلق بأداء الهاتف الجديد، صرح Evangelidis: “شهدنا الكثير من الإثارة لمنتجاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي، ونشعر بالثقة في أن الهاتف الجديد إلى جانب مجموعات المنتجات الأخرى سيكون له صدى قوي هنا”.