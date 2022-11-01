تقنية

رسمياً: “موتورولا” تعلن عن هاتف “Moto Razr 2022” بمعالج جبار وشاشة خرافية

عبد الله رضا

أعلنت شركة موتورولا عن هاتف Moto Razr 2022 أحدث هواتفها في عام 2022، ويأتي الهاتف بشاشة داخلية وشاشة خارجية، ويقدم الهاتف كاميرات أكثر من رائعة، كما أن الهاتف يأتي بمعالج أسطوري من شركة سناب دراجون، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف بالكامل.

أولا الشاشة:

نوع الشاشة P-OLED
حجم الشاشة 6.7 بوصة
دقة الشاشة 2400 × 1080 بكسل
كثافة البيكسلات 393 بكسل
معدل التحديث 144 هرتز

Moto Razr 2022

ثانيا العتاد الداخلي:

نوع المعالج Snapdragon 8+ Gen 1
دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر
نوع المعالج الرسومي Adreno 730
الرامات 8 – 12 جيجابايت
الذاكرة الداخلية 128 – 256 – 512 جيجابايت
الذاكرة الخارجية لا يدعم

هاتف Moto Razr 2022

ثالثا الكاميرات:

الكاميرا الأولى تأتي بدقة 50 ميجابكسل
الكاميرا الثانية تأتي بدقة 13 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل

هاتف Moto Razr 2022

رابعا البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة
نوع البطارية ليثيوم بو
سعة البطارية 3500 ملي أمبير
الشحن السريع تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط

هاتف Moto Razr 2022

خامسا السعر:

السعر في مصر 17000 جنيه
السعر في السعودية 3300 ريال
السعر في الجزائر 127300 دينار
السعر في المغرب 9000 درهم
السعر في أوروبا 890 دولار

رسميًا تأكيد السعر المبدئي لهاتف Moto Razr 2022 وكشفت جميع الميزات الرئيسية قبل الإطلاق غدا

عبد الله رضا

طالب بكلية التجارة، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأخبار لحظة بلحظة.

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