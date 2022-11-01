رسمياً: “موتورولا” تعلن عن هاتف “Moto Razr 2022” بمعالج جبار وشاشة خرافية

أعلنت شركة موتورولا عن هاتف Moto Razr 2022 أحدث هواتفها في عام 2022، ويأتي الهاتف بشاشة داخلية وشاشة خارجية، ويقدم الهاتف كاميرات أكثر من رائعة، كما أن الهاتف يأتي بمعالج أسطوري من شركة سناب دراجون، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف بالكامل.

أولا الشاشة:

نوع الشاشة P-OLED حجم الشاشة 6.7 بوصة دقة الشاشة 2400 × 1080 بكسل كثافة البيكسلات 393 بكسل معدل التحديث 144 هرتز

ثانيا العتاد الداخلي:

نوع المعالج Snapdragon 8+ Gen 1 دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر نوع المعالج الرسومي Adreno 730 الرامات 8 – 12 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 – 256 – 512 جيجابايت الذاكرة الخارجية لا يدعم

ثالثا الكاميرات:

الكاميرا الأولى تأتي بدقة 50 ميجابكسل الكاميرا الثانية تأتي بدقة 13 ميجابكسل الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجابكسل

رابعا البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة نوع البطارية ليثيوم بو سعة البطارية 3500 ملي أمبير الشحن السريع تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط

خامسا السعر: