رسمياً: “موتورولا” تعلن عن هاتف “Moto Razr 2022” بمعالج جبار وشاشة خرافية
أعلنت شركة موتورولا عن هاتف Moto Razr 2022 أحدث هواتفها في عام 2022، ويأتي الهاتف بشاشة داخلية وشاشة خارجية، ويقدم الهاتف كاميرات أكثر من رائعة، كما أن الهاتف يأتي بمعالج أسطوري من شركة سناب دراجون، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف بالكامل.
أولا الشاشة:
|نوع الشاشة
|P-OLED
|حجم الشاشة
|6.7 بوصة
|دقة الشاشة
|2400 × 1080 بكسل
|كثافة البيكسلات
|393 بكسل
|معدل التحديث
|144 هرتز
ثانيا العتاد الداخلي:
|نوع المعالج
|Snapdragon 8+ Gen 1
|دقة تصنيع المعالج
|4 نانومتر
|نوع المعالج الرسومي
|Adreno 730
|الرامات
|8 – 12 جيجابايت
|الذاكرة الداخلية
|128 – 256 – 512 جيجابايت
|الذاكرة الخارجية
|لا يدعم
ثالثا الكاميرات:
|الكاميرا الأولى
|تأتي بدقة 50 ميجابكسل
|الكاميرا الثانية
|تأتي بدقة 13 ميجابكسل
|الكاميرا الأمامية
|تأتي بدقة 32 ميجابكسل
رابعا البطارية والشحن:
|البطارية
|غير قابلة للإزالة
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|سعة البطارية
|3500 ملي أمبير
|الشحن السريع
|تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط
خامسا السعر:
|السعر في مصر
|17000 جنيه
|السعر في السعودية
|3300 ريال
|السعر في الجزائر
|127300 دينار
|السعر في المغرب
|9000 درهم
|السعر في أوروبا
|890 دولار