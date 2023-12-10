رسمياً: شاومي تعلن عن هاتف Redmi 13C 5G بسعر خرافي ومواصفات رائعة

أعلنت شركة شاومي عن هاتف Redmi 13C 5G، والذي يعد أرخص هاتف 5G، ويأتي الهاتف بمواصفات رائعة يبحث عنها الجميع مقابل سعر مناسب، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من شركة دايمنستي لمحبي وعشاق الألعاب، ويقدم الهاتف كاميرا خلفية عالية الدقة، والمميز في الهاتف أنه يقدم بطارية عملاقة تدعم الشحن السريع، واليوم ومن خلال هذا المقال نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف.

مواصفات الهاتف:

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع MicroSD.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس.

يأتي الهاتف بأبعاد 168×78 مم مع وزن 192 جرام.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD، وتأتي بمساحة 6.74 إنش بدقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 260 بكسل في كل إنش، وتدعم الشاشة معدل تحديث 90 هيرتز، بالإضافة لوجود طبقة حماية على الشاشة من نوع غوريلا جلاس.

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي:

الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت. الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت. الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 255 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق إضافة كارت ميموري.

يأتي الهاتف بمعالج من شركة ميدياتك من نوع Mediatek Dimensity 6100 Plus بتكنولوجيا 6 نانومتر، مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2.

الكاميرا الخلفية تأتي ثنائية الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8، وهي الكاميرا الرئيسية، والكاميرا الثاني تأتي بدقة 0.3 ميجا بكسل وهي كاميرا إضافية.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.3.

يدعم الهاتف تقنية GBS.

البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 13.

يتوفر الهاتف باللون الأسود والأخضر والأرجواني.

عيوب الهاتف:

الهاتف يأتي بمستشعر تقارب وهمي وليس حقيقي، فهو عبارة عن مستشعر وهمي يعمل من خلال الاعدادات مع مستشعرات أخرى، ولا يعمل هذا المستشعر بشكل جيد عند إجراء المكالمات أو استماع الرسائل الصوتية.

الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 18 واط ولكن رأس الشاحن الذي يأتي في العلبة بقوة 10 واط فقط.

الهاتف لا يدعم إمكانية تصوير الفيديو بدقة 4K.

الهاتف لا يأتي مزود بسماعات ستيريو.

الهاتف غير مزود بمستشعر الجيروسكوب.

الكاميرا الأمامية ضعيفة الدقة.

سعر الهاتف: