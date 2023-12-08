رسمياً ريلمي تُطلق هاتف Realme GT5 Pro بمواصفات رائدة وسعر مناسب

أعلنت شركة ريلمي الصينية رسميًا عن إطلاق هاتفها الرائد الجديد Realme GT5 Pro، والذي يتميز بتصميم مشابه لهاتف OnePlus 12، حيث تعمل الشركة خلال هذه الفترة على طرح العديد من الإصدارات الرائدة لجذب العديد من العملاء وتحقيق أرباح مالية كبيرة، في ظل منافسة كبيرة وشرسة بين العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

يتميز هاتف Realme GT5 Pro بشاشة رائعة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 2780 × 1264 بكسل، تدعم معدل تحديث أقصى يبلغ 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 2160 هرتز، وأقصى سطوع يبلغ 4500 شمعة، تتميز بقارئ لبصمات الأصبع مدمج أسفلها.

المعالج والذاكرة

يعمل هاتف Realme GT5 Pro بأحدث معالج من شركة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

مميزات الهاتف

زودت شركة ريلمي هاتف Realme GT5 Pro بغرفة بخار تبلغ مساحتها 12000 ملم مربع، والتي يمكن أن تساعد في تقليل درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية بما يصل إلى 21.8 درجة.

مكبرات صوت استريو مضبوطة بتقنية Dolby Atmos.

محرك اهتزاز خطي متطور للحصول على لمسيات فائقة.

تصنيف IP64 للحماية الكاملة من الغبار ورذاذ الماء.

البطارية

يحتوي هاتف ريلمي الجديد على بطارية أكبر من معظم البطاريات تبلغ 5400 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي بقدرة 100 وات ولاسلكي بقدرة 50 وات.

الكاميرا

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر LYT-808.

كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1 / 1.56 بوصة مع عدسة مقاس 65 مم f / 2.6.

كاميرا بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا رئيسية مزودة بمستشعر LYT-808، بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1 / 1.4 بوصة وعدسة مقاس 23 مم f / 1.69، مصحوبة بعدسة تكبير مزودة بمستشعر سوني IMX890، بدقة 50 ميجابكسل مقاس 1 / 1.56 بوصة مع عدسة مقاس 65 مم f / 2.6، بالإضافة إلى عدسة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل.

يحتوي هاتف ريلمي المميز على كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف بمجموعة من الإيماءات الهوائية بما في ذلك إيماءة فتح القفل براحة اليد.

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سيتوفر هاتف Realme GT5 Pro للبيع في الصين، وذلك مقابل سعر يبدأ من 430 يورو، للطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت، ويمكنك من خلال عمليه حسابية بسيطة مقارنة العملة المحلية وبالدولار التعرف على سعر الهاتف في بلدك.