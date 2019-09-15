رسمياً: الإعلان عن iPhone 11 وموعد توفره في الأسواق العربية







تحت عنوان “بالإبتكار فقط”، أعلنت شركة أبل في مؤتمرها السنوي على مسرح ستيف جوبز في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، عن هواتفها الجديدة لهذا العام وهي iPhone 11، خليفة جهاز iPhone XR، وiPhone 11 Pro و iPhone Pro Max خلفاً لهواتف iPhone XS و iPhone XS Max على التوالي.

من ناحية التصميم، تأتي هواتف آيفون الجديدة بتصميمات مشابهة جداً للجيل السابق ما عدا الكاميرا التي تأتي بتصميم مربع 3D، وكذلك تأتي هواتف هذا العام بستة ألوان جديدة هي البنفسجي والأبيض والأسود والأصفر والأخضر وأخيراً الأحمر.







أما عن الشاشة فتأتي شاشة iPhone 11 بقياس 6.1 بوصة، من نوع LCD Liquid Retina، أما شاشة iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max فتأتي من نوع OLED وبقياسات 5.8 و 6.5 بوصة على التوالي.

تأتي هواتف آيفون الجديدة بسعات تخزين 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، وتدعم مقاومة الماء والشحن اللاسلكي وتستهلك طاقة أقل بمقدار 15 % عن الجيل السابق مع تحسينات في الكاميرا.

ويأتي هاتف آيفون 11 برو مع شريحة A13 Bionic وتزعم أبل أن هذه الشريحة هي الأسرع على الإطلاق، لتجربة ألعاب مميزة وتوفير أكبر للطاقة، ويذكر أن معالج أبل السابق A12 Bionic تفوق على معالج Snapdragon 855 المنافس الأبرز لهواتف أندرويد.

يبدأ سعر آيفون 11 من 699 دولار أمريكي، بينما آيفون 11 برو فيبدأ سعره من 999 دولار، أما آيفون 11 برو ماكس فيبدأ من 1099 دولار.







تتوفر أجهزة آيفون الجديدة في أسواق السعودية والإمارات بتاريخ 20 سبتمبر، بينما تتوفر في السوق المصري مع نهاية الشهر.