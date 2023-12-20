رسمياً.. إطلاق هاتف Nubia Z60 Ultra مدمر الفلاجشيب بكاميرات لا مثيل لها وسعر رائع

أطلقت رسمياً شركة نوبيا الصينية عملاق تصنيع الهواتف الذكية في العالم هاتفها الجديد Nubia Z60 Ultra بمواصفات رائده، حيث أن هاتفها الجديد مزود بكاميرا فريدة لعشاق التصوير، كما يتميز بأنه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، ومن المتوقع أن يحقق الهاتف نسبة مبيعات جيدة خلال الفترة القادمة، وسط منافسة قوية وشرسة من العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

هاتف Nubia Z60 Ultra - مصدر الصورة : تصميمي

مواصفات هاتف Nubia Z60 Ultra

من جانبه أشار الموقع التقني “gsmarena” ان شركة Nubia قد زودت هاتفها الرائد بشاشة مميزة كبيرة بقياس 6.8 بوصة وهى من نوع AMOLED، وتعم الشاشة معدل سطوع يبلغ نحو 1500 شمعة مع معدل تحديث 120 هرتز، كما تتميز الشاشة أيضاً بدعم معدل أخذ عينات يبلغ 1200 هرتز مع تعتيم PWM يبلغ 2160 هرتز.

الكاميرا الرئيسية

تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.6، ومستشعر Sony IMX800 مقاس 1 / 1.49 بوصة.

يوفر المستشعر صورًا عالية الدقة مع نطاق ديناميكي واسع وتفاصيل دقيقة.

تدعم الكاميرا تثبيتًا بصريًا، مما يساعد على تقليل الضوضاء وتحسين وضوح الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

الكاميرا فائقة الاتساع

تتميز الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، ومستشعر مقاس 1 / 1.56 بوصة.

تسمح هذه الكاميرا بالتقاط صور بزاوية عريضة تصل إلى 120 درجة، مما يجعلها مثالية لالتقاط الصور البانورامية أو الصور الجماعية.

تدعم الكاميرا تثبيتًا بصريًا ثلاثي المستويات، مما يساعد على تقليل الضوضاء وتحسين وضوح الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

الكاميرا المقربة

تتميز الكاميرا المقربة بدقة 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/3.5، مع مستشعر OmniVision OV64B مقاس 1/2.0 بوصة.

تسمح هذه الكاميرا بالتقاط صور مقربة بجودة عالية، مما يجعلها مثالية لالتقاط لقطات للتفاصيل الدقيقة.

تدعم الكاميرا تثبيتًا بصريًا، مما يساعد على تقليل الضوضاء وتحسين وضوح الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وهنا يجب الإشارة بشكل عام، أنه يتميز نظام الكاميرا في هاتف Nubia Z60 Ultra، بمجموعة متنوعة من الميزات التي تجعله قادرًا على التقاط صور عالية الجودة في مجموعة متنوعة من ظروف الإضاءة.

المعالج والذاكرة

المعالج Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن معالج رسوميات من نوع Adreno 750. الذاكرة العشوائية بسعة 8 و12 و16 جيجا بايت الذاكرة التخزينية بسعة 256 و512 جيجا بايت و1 تيرابايت نظام التشغيل Android 14 مع نظام MyOS الخاص بشركة نوبيا

ألوان الهاتف

الأسود.

الفضي.

الرمادي.

البطارية

يعمل هاتف نوبيا الرائد ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ملي أمبير في الساعة، حيث تدعم عملية الشحن السريع بقوة 80 وات، مما يتيح للمستخدمين خدمة أفضل لأطول فترة ممكنة.

سعر الهاتف

يتوفر هاتف Nubia Z60 Ultra الرائد من خلال الموقع الرسمي “Nubia” وسوف يبدأ الشحن في 29 ديسمبر الجاري 2023، وسيكون الهاتف متاحاً في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا وكذلك المكسيك.

ويبدأ سعر الهاتف من 599 دولاراً للطراز الأساسي بسعة 12 + 256 جيجابايت، ويمكنك من خلال عملية حسابية بسيطة ومقارنة العملة المحلية بالدولار، التعرف على سعر الهاتف في دولتك التي تعيش فيها.