رسائل ذاتية من واتساب.. ميزة غريبة من WhatsApp قيد التجربة وكيفية استخدامها

يقوم تطبيق المراسلات الفورية واتساب الآن بتحديث ميزة جديدة ما زالت قيد التجربة والإختبار، وهذه الميزة أطلق عليها إسم “المراسلة الذاتية”، ومن خلالها يستطيع المستخدم مراسلة نفسه، ففي بعض الأحيان يريد بعض المستخدمين الإحتفاظ برسائل معينة أو تدوين بعض الملاحظات أو حفظ بعض الروابط لزيارتها في وقت لاحق.

ميزة جديدة من واتساب

وبدلاً من أن يقوم المستخدم بتثبيت تطبيق مخصص كـ Pocket من أجل إدارة وحفظ الروابط، أو تحميل تطبيق آخر كـGoogle tasks لحفظ الأشياء التي يريد شرائها من سوبر ماركت، فإن تطبيق WhatsApp قدم حلاً لهذا الأمر من خلال إضافة ميزة المراسلة الذاتية دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات منفصلة.

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وأتاح واتساب هذه الميزة في الإصدار التجريبي الذي حمل رقم 2.22.24.2، والخاص بالأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد، حيث قام واتس آب بإضافة خيار جديد للدردشة تحت عنوان أنا “أنت” أو You وMe.

كيفية استخدام الميزة الجديدة من WhatsApp

ولكن هناك اختلاف بين مراسلة الأصدقاء ومراسلة نفسك عبر تطبيق WhatsApp بعد إضافة هذه الميزة، وطريقة مراسلة الآخرين معروفة، ولكن عند مراسلة نفسك توجد طريقة وحيدة سوف تحتاج إليها، وهي عبارة عن إدخال رقم هاتفك في رابط لبدء الدردشة، وبعد أن تبدأ الدردشة ستجدها دائماً في قائمة الدردشة الخاصة بك.