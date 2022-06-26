“رخيص وعلي قد الأيد”.. سعر ومواصفات وعيوب هاتف ريلمي هاتف ريلمي C3O

يعد هاتف ريملي C3O واحدًا من الهواتف الذكية الأرخص سعرًا داخل الأسواق، ويأتي الهاتف من إنتاج شركة ريلمي الصينية، ومتداول بكثرة في الأسواق الصينية، وتم عرضه مؤخرًا في دولة الهند، ويحتوي الهاتف علي إمكانيات محدودة تتناسب مع فئات عمرية معينة كالأطفال وكبار السن، لذلك في هذا المقال سنوضح لكم مواصفات وعيوب وسعر هاتف ريملي C30 الجديد.

مواصفات هاتف ريلمي C3O

الهاتف خفيف الوزن حيث يتراوح وزنه 182 جرام.

الهاتف مزود بشاشة واسعة بسعة 6.5 بوصة وبجودة 720×1600 بيكسل ولا يدعم معدل التحديث 90 هرتز.



الهاتف مزود بشاحن أصلي مايكرو يو إس بي لشحن الهاتف.

الهاتف مزود بكاميرتين، كاميرا خلفية وأخرى أمامية، دقة كل منهما 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

قدرة بطارية الهاتف تبلغ 5 آلاف مللي أمبير.

عيوب هاتف ريلمي C3O

شاشة الهاتف لا تحتوي على مادة حماية.

الهاتف محدود الإمكانيات فلا يتناسب مع الجميع.

الشاشة لا تدعم معدل التحديث 90 هرتز.

الهاتف لا يحتوي علي معالج قوي.

سعر هاتف ريلمي C3O

يختلف سعر هاتف ريلمي من بلد لآخر، حيث يتراوح سعره في الولايات المتحدة الأمريكية 95 دولار، بينما في مصر يتراوح سعره 1805 جنيه، فيما يتراوح سعره في السعودية 356 ريال سعودي، ويتراوح سعره في المغرب 957 درهم مغربي.