كيفية ربط وإقران ساعة آبل مع جوال الآيفون بطريقة سريعة وسهلة

يبحث الكثير من حاملي هواتف الآيفون وساعات آبل الذكية عن كيفية ربطهمها ببعض بطريقة سريعة وسهلة، من أجل الحصول على المزايا التي يتم توفيرها، من إمكانية الرد من خلالها والحصول على جميع الامتيازات التي توفرها،وهو ما نوضحه لكم خلال السطور التالية.

ربط ساعة آبل مع جوال الآيفون

نوضح لكم طريقة إقران ساعة آبل مع هاتف الآيفون، حيث أنه يجب أن يعلم الجميع أن ساعة آبل لا يمكن ربطها إلا من خلال جوال الآيفون، وذلك من خلال أخر تحديث عملت به الشركة وأصدرته في الأسواق، وقبل بدء عملية الربط عليك مراعاة العوامل التالية:

التحقق من أن ميزة البلوتوث الموجود بالهاتف مفعلة.

أن يكون الهاتف متصل بالانترنت من خلال الواي فاي أو شريحة البيانات.

أن يكون ساعة آبل بالقرب من هاتف الآيفون الخاص بك.

أفضل برنامج ربط الساعة الذكية بالايفون

ظهر العديد من البرامج التي تقدم ميزة ربط ساعة آبل بهاتف الآيفون، ومن خلال موقعنا قد قمنا باختيار أفضل البرامج التي تساعدك على تفعيل هذه الميزة ومن أبرز هذه البرامج كالتالي:

برنامج MediSafe

قد يعرف العديد من الأشخاص أن هذا البرنامج هو خاص بالمرضى، وذلك لمساعدتهم للتعرف على اسم الأدوية والتذكير بمواعيد تناولها، ولكن عندما تقوم بتحميله على هاتف الآيفون وضبط الإعدادات التي ترغب بها، ستلاحظ عرض إشعارًا على ساعة آبل، ولتحميل برنامج MediSafeلجوال الآيفون من هنا.

برنامج Noise

هذا البرنامج يعتمد على آليات حماية الأذن من أي ضوضاء من حولك، حيث يحول التطبيق ساعتك إلى جهاز مراقبة الصوت، ويحذرك من الضوضاء والأصوات العالية الموجود في مكانك، لاستخدام تطبيق Noise على جهاز جوال الآيفون:

فتح تطبيق ساعة آبل. الضغط على “ساعتي”. ثم تحديد اختيار “الضوضاء”. ثم اختيار “ديسيبيل” الذي ترغب به.

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