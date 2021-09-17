ربح بطاقات جوجل بلاي مجانا بدون فيزا بطريقة رسمية وسهلة

بطاقات جوجل بلاي مجانا يمكن الحصول عليها بطرق بسيطة للتمتع بالحصول على العناصر من المتجر التي تحتاج إلى دفع المال مقابل الحصول عليها، حيث تعتبر بطاقات جوجل بلاي مثل كوبونات الخصم على المنتجات أو الخدمات التي يقدمها متجر جوجل بلاي، حيث أنه بالإضافة إلى المنتجات التي تتوفر على المتجر للتحميل بشكل مجاني، يوجد أيضا العديد من الأشياء الأخرى الغير مجانية، مثل بعض الألعاب أو التطبيقات.

متجر جوجل بلاي وبطاقات بفئات متعددة

وتتعدد الفئات التي تتوفر بها بطاقات جوجل بلاي من 5 إلى 100 دولار للبطاقة الواحدة، وتتعد الاستخدامات التي يمكن عن طريق هذه البطاقات الاستفادة منها، فيستخدمها لاعبي الألعاب الأونلاين في الحصول على العملات الخاصة بها، ويمكن أيضا شراء الألعاب المدفوعة مثل لعبة ماين كرافت، أو شراء الكتب والأفلام من المتجر، وللحصول على هذه البطاقات يتم اتباع طريقة سهلة سنوضحها لكم في الفقرة التالية.

كيفية الحصول على بطاقات جوجل بلاي بطريقة سهلة مجانا

وللحصول على البطاقات مجانا يمكن تحميل أحد التطبيقات الرسمية التي تقدم خدمة الإجابة عن الاستطلاعات، وفي المقابل يحصل المستخدم على نقاط في رصيده على التطبيق، ويمكن سحب هذه الأرباح كمقابل مادي لاستخدامها في الحصول على بطاقات جوجل بلاي عبر المتجر، ومن أفصل هذه التطبيقات الرسمية تطبيق أوبنيون ريوردز، وهو تطبيق صادر بشكل رسمي من شركة جوجل ويستخدمه العديد من المستخدمين.