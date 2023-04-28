ربح المال من الهاتف عن طريق الانترنت

يُمثل الربح من الانترنت هدف لعدد كبير من مُستخدميه فالكثير يُريد استغلال وقت فراغه في شيء مفيد، ولعل ربح المال من الهاتف هو أكثر ما يشغل تفكير العديد من الشباب والمراهقين، فالجميع الآن في تلك الأعمار لديه هاتف مُتصل بالانترنت ولديه الكثير من أوقات الفراغ ويقوم بقضاء وقت طويل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي التصفح الغير مُجدي، ولكي نُساعد هؤلاء الذين يبحثون عن كيفية الربح من الانترنت ومن خلال هواتفهم، سوف نقدم لكم مجموعة من التطبيقات الموثوقة والتي يُمكنكم ربح المال منها.

تطبيق WHAFF

يعتمد هذا التطبيق على تحميل الألعاب والتطبيقات الأخرى وتجربتها مُقابل الحصول على مال هذا إلى جانب ربح المال من الهاتف عن طريق دعوة الأصدقاء، لتحميل هذا التطبيق بالإضافة إلى تكملة الاستبيانات واستطلاعات الرأي والتي سوف تمنحك هي الأخرى فرص لزيادة رصيدك في التطبيق، وعند الوصول إلى الحد الأدنى للسحب وهو 11 دولار يُمكنكم سحبها عبر حسابكم على البيبال.

وفي حالة عدم امتلاك حساب على هذا البنك الإلكتروني فمن الممكن تحويل رصيدكم في هذا التطبيق لشراء بطاقات جوجل بلاي أو بطاقات أمازون واكس بوكس وكذلك بلاي ستيشن، ويجدر الإشارة هنا أن التطبيق يمنحك المال مقابل فتحه بشكل يومي وتحميل الألعاب والتطبيقات من خلاله ويُمكنكم تحميله من هنا.

تطبيق Money App

هذا التطبيق يعتمد في عمله على مشاهدة الفيديوهات وتجميع النقاط وتحويلها إلى أموال، هذا بالإضافة إلى استبيانات حول التطبيقات الأخرى أو بعض السلع، فهو وسيلة جيدة يُمكنكم من خلاله ربح المال من الهاتف وتحويل الأوقات التي تقضونها على الانترنت إلى شيء مفيد، قم بتحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي للاندرويد من هنا وانضم إلى أكثر من 10 مليون شخص قاموا بتحميله وتثبيته على أجهزتهم.

لديه تقييم على المتجر 4.5 من النجوم وحصل على مراجعة عددها 429 ألف هذا إلى جانب حصوله على تحديثات مُستمرة كان آخرها في شهر مارس الماضي، وبالتحديد في الحادي والعشرين منه كما أن حجمه الصغير يُميزه عن الكثير من التطبيقات في مجال الربح من الانترنت فهو يصل إلى 9 ميجا بايت.

sweat coin تطبيق الربح من المشي

يقوم هذا التطبيق بالدفع لكم مقابل المشي حيث يحسب عدد الخطوات ويقوم بتحويلها إلى أموال حيث أن كل 3650 من عملات التطبيق تحصل مقابل لها 50 دولار، بكل تأكيد عندما تدخل في تحدي ربح المال من الهاتف مقابل المشي فهذا سوف يدفعك إلى ممارسة تلك الرياضة المتميزة والاستفادة منها في تقوية أجسادكم، التطبيق موثوق جدًا وحقق شهرة واسعة على المستوى العالم ويكفي القول أنه حصل على أكثر من 50 مليون عملية تحميل.

يوجد كذلك به نظام إحالة للأصدقاء وكل صديق يقوم بتحميله من خلال الرابط الخاص بكم سوف تحصلون على 5 نقاط من عملات التطبيق الخاصة والتي كلا منها يساوي 0.0137 دولار، يُمكنكم تحميله الآن من متجر جوجل بلاي من هذا الرابط مع العلم أن حجم تنزيله 77 ميجا بايت كما حصل على آخر تحديث له في الحادي والعشرين من شهر أبريل لهذا العام 2023.